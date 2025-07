18 iglesias y bienes culturales destruyó el conflicto armado en Antioquia, ¿cómo se están recuperando?

Lo dice también la magistrada de la JEP, Belkis Izquierdo: “Los bienes culturales y los lugares de culto, más allá de su belleza tangible, representan la conexión espiritual con la memoria, con la identidad y con el conocimiento y el saber profundo de los pueblos. Su destrucción trasciende el daño material y golpea profundamente las raíces culturales y espirituales de los pueblos, no solo los étnicos, sino en general de todas las sociedades”.

Entre 1985 y 2016, al menos 81 iglesias fueron atacadas o destruidas en medio de combates, tomas, atentados y hostigamientos ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. También está documentada por el Centro Nacional de Memoria Histórica la destrucción de al menos 20 casas de cultura y sedes de expresiones artísticas y autóctonas. Y aunque no están documentados, también fueron cientos los casos de devastación de plazas de mercado con decenas y hasta siglos de existencia; de calles y plazas históricas; de playas, montañas, ríos, caminos ancestrales y sitios sagrados; de piezas históricas y sitios arqueológicos, en fin.

Asimismo, en el Caso 09, que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos, se identificó los ataques a bienes civiles, culturales y lugares de culto como daños que vulneraron profundamente la vida colectiva, la identidad cultural y la integridad espiritual de estas comunidades.

Acevedo Muñoz reconoció ante la JEP que dio la orden para que un vehículo ingresara ese día al parqueadero de la iglesia que conectaba con la estación para hacerlo estallar. Pero a pesar de su reconocimiento y aporte a la verdad, los magistrados determinaron que la destrucción de este templo patrimonial, se constituye como crimen de guerra, una grave infracción al DIH, y, por tanto, no susceptible de amnistía.

Pero según explica la JEP, no todos estos hechos serán priorizados en la investigación sobre destrucción de bienes protegidos. El alto tribunal preseleccionó para ello el atentado terrorista en el parque San Antonio, en el que fue destruida El Pájaro, del maestro Botero (1995); las tomas de Campamento, Antioquia (1999, 2002); la toma de Pensilvania, Caldas (2000); la toma de Argelia, Antioquia (1997); la de San Francisco (1999); y la de Nariño, también en el Oriente antioqueño (1999).

Lo que busca la JEP es abrir otros frentes de investigaciones que robustezcan el Caso 10, que investiga crímenes en contra del Derecho Internacional Humanitario, delitos no amnistiables. Allí, en el Auto de Hechos y Conductas, se abrió una ventana para analizar la gravedad de los delitos cometidos tales como la destrucción de lugares dedicados a la religión o el culto y que honren el patrimonio.

Pocos casos tan emblemáticos como el de Campamento, en el Norte de Antioquia, para ilustrar cómo la destrucción de bienes culturales busca matar el alma de una población: borrar su memoria e historia, la oficial y la que se construye en la cotidianidad; anular sus costumbres y sus saberes; socavar su resistencia para superar el conflicto.

Entre 1996 y 2002, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario sufrió todos tipo de vejámenes. Todo quedó documentado gracias al riguroso trabajo de Jhon Jairo Álvarez Agudelo, escritor e historiador del pueblo, cuyo trabajo fue la base en que se apoyaron la JEP, la Comisión de la Verdad y Naciones Unidas para abordar el caso de Campamento en el marco del conflicto armado.

La parroquia existe desde hace 190 años, el mismo tiempo que tiene Campamento como municipalidad. Primero fue capilla de madera y bahareque, hasta que en 1896 se tomó la decisión de construir un templo más sólido. Con el tiempo, el esfuerzo y los recursos de los campamenteños, el templo nuevo quedó listo para finales de los 20, pero el 29 de enero de 1929 la consumieron las llamas de un fuego iniciado por un truhán que pretendió quemar los archivos del juzgado aledaño.

Comenzaron desde cero, cuenta Jhon Jairo, a construir por tercera vez su templo, esta vez el resultado fue esa estructura con el bello frontis tipo tudor inglés coronado por la cúpula poligonal.

El 20 de septiembre de 1996, cuenta Jhon, ocurrió una de las dos destrucciones más desoladoras. El ELN entró al casco urbano y desató el infierno. La estación de policía que quedaba al lado de la iglesia fue reducida a escombros mientras los policías trepaban hasta las tres cimas de la iglesia buscando una posición para repeler el ataque.

Estaba próximo a cumplirse un año de las celebradas restauraciones que habían hecho al templo con motivo de sus 170 años, una remodelación total que animó el espíritu de la gente. Pero ese día, con la excusa de acabar la resistencia que mantenían los policías en el alto de la iglesia, los guerrilleros fueron implacables en su destrucción.

Tres años después, faltando pocos meses para acabar el convulso siglo XX, en Campamento celebraban la proximidad del Jubileo, que era para ellos una reafirmación de la vida después de una década de derramamiento de sangre en medio del fuego cruzado. La parroquia, nuevamente levantada con casi todas las manos del pueblo, comenzó a desmoronarse en cuestión de minutos mientras sonaban los tatucos y morteros el 10 de julio de 1999. Fue el inicio de la toma más sangrienta que vivió el pueblo y que se prolongó hasta el día siguiente. La torre y el frontis y el techo sucumbieron nuevamente. “¿Qué hicimos? La volvimos a levantar”, relata Jhon Jairo.

El arranque del nuevo siglo no trajo la paz. El 20 de julio de 2002, día de la Independencia, en pleno parque y como recordatorio demencial de que para los armados la vida no valía nada, Claudia Patricia Correa Pérez, una joven a la que le faltaban 15 días para cumplir 22 años, fue asesinada a la vista de todos. El crimen fue uno de esos puntos de quiebre. Un pueblo agotado, pero valiente –cuenta el escritor– salió a despedirla. Ese 21 de julio, durante su sepelio, la guerrilla desató un combate con la fuerza pública y con el templo a reventar arrecieron las balas y explosiones. Apenas dos meses atrás, las Farc había cruzado todos los límites de la guerra matando a 80 personas (48 menores de edad) mientras se refugiaban en la iglesia de Bojayá. Jhon Jairo recuerda que el fantasma de Bojayá los rodeó a todos, un momento interminable. Pareció quedar de manifiesto, entonces, que la destrucción reiterada de Nuestra Señora del Rosario, elevada a Bien de Interés Cultural en 1978, no fue solo un daño colateral de la guerra sino un patrón con el que se quiso minar la templanza un pueblo.

La parroquia, actualmente, se prepara para unos arreglos justos y necesarios en sus 190 años. Salvo el techo, conserva su esencia y su resistente arquitectura.