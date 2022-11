Las últimas tres habitaciones de la vivienda de Astrid Elena Córdoba Hernández quedaron completamente destruidas y calcinadas por cuenta del siniestro de la aeronave registrado este lunes en el barrio Belén Rosales, el cual se llevó ocho vidas. La suya no se vio en riesgo porque una hora antes del suceso se había ido al parque de Belén a hacer compra de víveres para su hogar.

“Salí a las 9:15 al parque de Belén y me di cuenta porque la vecina me llamó, porque no me veían salir. Me dijeron que se estaba quemando mi casa. Me sorprendí porque no dejé nada conectado. Me dijeron que mi casa se había incendiado, que había en una tragedia”, relató la mujer, quien vive con otros dos familiares en la propiedad ubicada en un tercer piso.

Cuando se devolvió a toda velocidad a su casa, con apenas algunos víveres comprados, se encontró con que su morada estaba ardiendo y llena de bomberos que buscaban apagar el fuego.