La cumbre por Hidroituango, en la Casa de Nariño, sin humo blanco

La cumbre para salvar a Hidroituango de la crisis que tienen con los contratistas no llegó a ninguna conclusión. Como lo había revelado EL COLOMBIANO, en la Casa de Nariño se reunieron el alcalde Daniel Quintero Calle, la procuradora Margarita Cabello, el contralor Carlos Felipe Córdoba, el ministro Diego Mesa Puyo y las aseguradoras.

Se trató de un esfuerzo del Contralor de la República por alivianar la tensión que por estos días vive el proyecto Hidroituango. En la reunión, las aseguradoras manifestaron que se están reuniendo cada quince días con EPM para determinar el proceder sobre 17 puntos que se estudian de la póliza y su cobertura. Las mismas, no revelaron si van a terminar de pagar o si van a cobrar el dinero que ya giraron.

Además, el alcalde Daniel Quintero le pidió al Gobierno Nacional que intermedie ante el BID Invest, para que no cobren los préstamos de manera inmediata en caso de no prender turbinas en junio de 2022. Pese a este panorama, las partes no llegaron a un acuerdo.

Y es que una de las preocupaciones más grandes para el Gobierno Nacional es que con el posible cambio de contratista no se cumplan con los tiempos de generación de energía para junio de 2022, lo que llevaría a los acreedores de EPM a cobrar el dinero prestado en tiempo récord. Pese a esto, desde la Alcaldía de Medellín se ha fijado una postura.

El alcalde Quintero anunció en su cuenta de Twitter: “El futuro energético del país se construye con honestidad, sin corrupción, con planificación y cumplimiento de la ley. Aquí hay detrimento de 12 billones de pesos de las y los colombianos que deben ser devueltos por las empresas y políticos responsables”. Para más tarde dejarlo en claro: “Conclusión de la reunión sobre Hidroituango: Que los responsables paguen. #QuePaguen”.

Desde su discurso, que se ha subrayado en los últimos días, el alcalde Quintero ha omitido la discusión sobre los tiempos de obra y ha insistido en que “los culpables paguen”, aunque no se ha referido al futuro de los contratistas al frente de la obra.

Por su lado, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que el mejor futuro para EPM e Hidroituango es que las aseguradoras sigan pagando el costo de los daños que trajo la crisis. A lo que Quintero respondió: “No señor Gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos”. Gaviria no le salió al paso, pero varios miembros del gabinete del alcalde aprovecharon para respaldar a su jefe. El futuro del caso, no está claro