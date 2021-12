Aunque tan solo en Medellín, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Movilidad, el consolidado de taxis asciende 19.088 vehículos amarillos matriculados, este parque automotor pareciera estirarse al límite y no dar con la demanda de servicios.

Acopios atestados de pasajeros, largas filas que no avanzan y viajeros desperdigados alzando sus brazos en vano son parte del paisaje durante esta temporada de fin de año.

Según explica Víctor Piedrahíta, subsecretario Técnico de Movilidad de Medellín, en los estudios de esa dependencia se ha encontrado que los problemas en el servicio podrían situarse en dos razones que se conjugan: mientras por un lado la demanda de viajes se incrementa; por el otro, la salida de más carros particulares a las calles hacen que las congestiones sean más críticas y los vehículos tarden más en su desplazamiento.

Fabián Quintero, presidente de Tax Individual y uno de los líderes del gremio, apunta que, a causa de la reactivación económica y la temporada de compras de diciembre, la congestión se ha vuelto permanente, afectando vías críticas como las autopistas sur y norte, la Regional, Las Vegas, la 33, la 80, la avenida El Poblado, San Juan, entre otras.

Según planteó Piedrahíta, dentro de las recomendaciones que la Secretaría de Movilidad formula a los ciudadanos está la de utilizar los acopios o buscar desplazarse en horarios no convencionales, en los que la demanda no sea tan alta como en las horas pico. Así mismo, el funcionario aconsejó no descartar el uso del sistema de transporte masivo.

Según explicó Quintero, dentro de las alternativas más eficaces que se recomiendan para garantizar el desplazamiento en diciembre es hacer uso de las reservas que las compañías ofrecen, en las que los usuarios programan con antelación sus desplazamientos y los conductores se comprometen a atender el servicio. Según explicó, una de las iniciativas que viene impulsándose en el gremio es la de implementar un Acuerdo de Convivencia, en el que tanto conductores como pasajeros trabajen por una cultura del taxi.