Hallaron muerto a Julián Hincapié, el líder social que había desaparecido en Anorí hace más de veinte días

Hallaron un cuerpo en el sector conocido como La Chinca, a unos 15 minutos del casco urbano del municipio Anorí. Este sería el cuerpo defensor de derechos humanos desaparecido desde el 10 de septiembre. Por el alto grado de descomposición del occiso, aún se deben realizar labores técnicas para confirmar su identidad, sin embargo, según le confirmó el alcalde del municipio Gustavo Silva a EL COLOMBIANO, la pareja, Katy Zapata, reconoció el cuerpo por las prendas que llevaba y una platina en su pie. Julián Hincapié habría sido comunicador de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia y líder social. El 10 de septiembre salió de su vivienda en el barrio La Playa acompañado de un vecino que había conocido hacía poco, con el encargo de llevar un mercurio para labores de minería de oro al sector de Las Lomitas. Según relató su pareja, aunque el vecino regresó, Julián no. No lograron tener más información del testimonio del vecino pues, días después, abandonó su residencia sin dar mayores explicaciones, lo que lo convirtió en el principal sospechoso ante los ojos de la familia. ”Yo le pregunté y él lo que me dijo fue que Julián se había devuelto en una moto. Y yo fui a preguntar por allá y nunca, nunca, nunca lo vieron. A Julián sí lo vieron subir con él, pero nunca bajar”, relató Zapata. Entérese: Secuestro en Anorí terminó en tragedia: cuatro fueron liberados, tres aparecieron muertos y una joven sigue desaparecida

Un caso que repite un patrón doloroso

La desaparición de Hincapié evocó de inmediato el caso de Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal, quien desapareció y fue asesinado meses atrás por orden de alias ‘Víctor Chalá’, cabecilla del Frente 36. Por ese crimen, Chalá fue imputado por homicidio, secuestro y tortura, y el caso sigue en curso judicial. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que había pedido a las autoridades la búsqueda urgente de Hincapié, reveló que en lo corrido de 2026 Antioquia ha registrado 47 agresiones contra periodistas y comunicadores, de las cuales 14 son amenazas directas, lo que convierte al departamento en el segundo más peligroso del país para el ejercicio del periodismo.

El municipio que no para de llorar

Este hallazgo ocurre en un municipio que lleva meses acumulando tragedias. Anorí es uno de los territorios con mayor presión de grupos armados en Antioquia: allí confluyen el Clan del Golfo, el ELN y el Frente 36 de las disidencias de las FARC, que en septiembre impuso mediante panfletos un toque de queda, restricciones de movilidad y le dio a los “forasteros” 24 horas para abandonar el territorio. Precisamente, en diálogo con EL COLOMBIANO, el alcalde informó la muerte de otro habitante, Carlos Mario Mejía, por cuenta de una mina antipersona. La habría pisado desprevenidamente y la explosión acabó con su vida. Este caso se suma a una lista de hechos violentos que han sacudido a Anorí en los últimos meses. El 27 de agosto fue asesinado Deiby Arboleda, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y líder comunitario reconocido en el municipio, cuyo cuerpo fue encontrado en una vía rural de la vereda Montañita. La Gobernación ofreció hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables y ese crimen sigue sin resolverse. A finales de agosto, ocho personas fueron retenidas por el Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia El Charcón. Cuatro fueron liberadas, tres aparecieron muertas en Cáceres y la última —Durley Montoya— fue liberada hace pocos días, a finales de septiembre, tras casi un mes en cautiverio y después de dos marchas comunitarias exigiendo su libertad. La comunidad marchó el 11 de septiembre para rechazar el recrudecimiento del conflicto. Desde el anterior gobierno solicitaron apoyo del Ejército y la Policía. En un encuentro previo con el exministro de Defensa, Pedro Sánchez, este había dado la orden de tomar el control del corregimiento de Liberia, sin embargo, terminado el encuentro, la Policía y el Ejército informaron que no tenían la capacidad para hacerlo. El alcalde espera que se cumpla la promesa de militarizar el corregimiento, pactada en la última reunión entre la gobernación de Antioquia y los nuevos dirigentes de esa cartera. El objetivo es tomar el control y reducir la violencia que padece el pueblo. “Es un clamor porque aquí los conflictos son bastante fuertes”, concluyó. Lea más: Anorí marcha contra la violencia tras amenazas de las disidencias de las Farc Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: