Hallaron muerto a Julián Hincapié, el líder social que había desaparecido en Anorí hace más de veinte días

Hallaron un cuerpo en el sector conocido como La Chinca, a unos 15 minutos del casco urbano del municipio Anorí. Este sería el cuerpo defensor de derechos humanos desaparecido desde el 10 de septiembre.
Por el alto grado de descomposición del occiso, aún se deben realizar labores técnicas para confirmar su identidad, sin embargo, según le confirmó el alcalde del municipio Gustavo Silva a EL COLOMBIANO, la pareja, Katy Zapata, reconoció el cuerpo por las prendas que llevaba y una platina en su pie.
Julián Hincapié habría sido comunicador de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia y líder social. El 10 de septiembre salió de su vivienda en el barrio La Playa acompañado de un vecino que había conocido hacía poco, con el encargo de llevar un mercurio para labores de minería de oro al sector de Las Lomitas.
Según relató su pareja, aunque el vecino regresó, Julián no. No lograron tener más información del testimonio del vecino pues, días después, abandonó su residencia sin dar mayores explicaciones, lo que lo convirtió en el principal sospechoso ante los ojos de la familia.
”Yo le pregunté y él lo que me dijo fue que Julián se había devuelto en una moto. Y yo fui a preguntar por allá y nunca, nunca, nunca lo vieron. A Julián sí lo vieron subir con él, pero nunca bajar”, relató Zapata.
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