“Quizás esté coja, como mi proyecto”: polémica en Envigado por declaraciones de un concejal

Las declaraciones del concejal de Envigado por el Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Mesa, contra su colega del Movimiento Creemos, Luz Marina López Peña, generaron polémica e indignación en este municipio. Un señalamiento contra la discapacidad física que sufre la corporada dio pie a la discusión.
En la sesión del pasado miércoles, que trataba sobre la situación del Hospital Manuel Uribe Ángel, el concejal Vélez Mesa dijo, al inicio de su intervención: “Qué lástima que no esté hoy, o de pronto estará coja como quedó mi proyecto”, haciendo referencia a la ausencia de su colega, con quien sostuvo un acalorado debate dos semanas atrás.