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“Quizás esté coja, como mi proyecto”: polémica en Envigado por declaraciones de un concejal

El movimiento Creemos mostró su inconformidad por lo dicho por el corporado Juan Carlos Vélez Mesa contra su colega, Luz Marina López Peña.

  • La concejal Luz Marina López Peña (izq.) fue víctima de ataques verbales por parte de su colega, Juan Carlos Vélez Mesa (der.) durante la sesión del pasado miércoles en el Concejo de Envigado. FOTOS: CORTESÍA CONCEJO DE ENVIGADO
    La concejal Luz Marina López Peña (izq.) fue víctima de ataques verbales por parte de su colega, Juan Carlos Vélez Mesa (der.) durante la sesión del pasado miércoles en el Concejo de Envigado. FOTOS: CORTESÍA CONCEJO DE ENVIGADO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 7 horas
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Las declaraciones del concejal de Envigado por el Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Mesa, contra su colega del Movimiento Creemos, Luz Marina López Peña, generaron polémica e indignación en este municipio. Un señalamiento contra la discapacidad física que sufre la corporada dio pie a la discusión.

En la sesión del pasado miércoles, que trataba sobre la situación del Hospital Manuel Uribe Ángel, el concejal Vélez Mesa dijo, al inicio de su intervención: “Qué lástima que no esté hoy, o de pronto estará coja como quedó mi proyecto”, haciendo referencia a la ausencia de su colega, con quien sostuvo un acalorado debate dos semanas atrás.

El inicio de la polémica se originó el pasado 28 de septiembre, cuando López Peña dio sus objeciones al proyecto de acuerdo en el que se buscaba institucionalizar el Día del Agente de Tránsito, una propuesta del corporado Vélez Mesa.

La más importante pasa por que la concejala pidió que esta celebración no solo se concentrara en una fiesta, sino que también fuera incluida dentro de los proyectos de la Administración Municipal. Esto obligó a que todo terminara en una votación en contra de la iniciativa de la concejal de Creemos.

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A partir de esto, las tensiones quedaron en el aire y Vélez Mesa aprovechó el inicio de su ponencia para hablar de la crisis en el centro asistencial de Envigado para lanzar la polémica frase, abriendo el espacio para la polémica y las críticas.

Los primeros en pronunciarse fueron los del Movimiento Creemos, rechazando las declaraciones. “Manifestamos nuestro más enérgico rechazo ante los comentarios desobligantes, burlones y de carácter misógino expresados por el concejal Juan Carlos Vélez durante la sesión plenaria en contra de nuestra corporada”, rezó el comunicado.

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Al respecto también hablo la concejala para el medio Gente de Envigado, defendiendo su postura durante el debate. Además, indicó que las declaraciones fueron desafortunadas, teniendo en cuenta los múltiples tratamientos que ha tenido para solucionar los problemas para caminar presentados durante los últimos años.

“Durante este periodo, he tenido diferentes procesos, entre ellos, quirúrgicos que me han llevado a utilizar silla de ruedas, posteriormente hacer terapia y luego caminar acompañada de ayudas como el bastón. Es algo de lo cual todos han estado al tanto. Sin embargo, insisto, esos aspectos no deben ser el centro del debate dentro de un recinto democrático”, dijo.

Agregó al respecto que las diferencias en cuanto al debate no le dan pie a ningún concejal a agredirla con asuntos personales. “Considero que, así los hechos hubiesen sido diferentes en torno al proyecto de acuerdo, eso no faculta al concejal a agredirme. El debate político se da con argumentos, no con descalificativos”.

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Hasta el momento, el concejal Vélez Mesa se ha pronunciado en torno a sus declaraciones y desde el Concejo de Envigado tampoco han emitido algún pronunciamiento, ni tampoco han hecho mención a alguna posible sanción al corporado dentro del reglamento interno.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo el concejal Juan Carlos Vélez Mesa sobre la discapacidad de la concejala Luz Marina López en Envigado?
Durante una sesión del Concejo de Envigado, Juan Carlos Vélez Mesa hizo una referencia a la discapacidad física de su colega Luz Marina López Peña al decir: “Qué lástima que no esté hoy, o de pronto estará coja como quedó mi proyecto”. La frase generó críticas por aludir a sus dificultades para caminar en medio de una diferencia política.
¿Por qué se generó polémica entre los concejales Juan Carlos Vélez y Luz Marina López?
La controversia surgió después de que Vélez Mesa hiciera un comentario sobre la condición física de López Peña, con quien había tenido un desacuerdo por un proyecto para institucionalizar el Día del Agente de Tránsito. La declaración provocó el rechazo del Movimiento Creemos y críticas por el uso de asuntos personales en el debate político.
¿Qué pasó con el proyecto para institucionalizar el Día del Agente de Tránsito en Envigado?
El proyecto, presentado por Juan Carlos Vélez Mesa, buscaba institucionalizar el Día del Agente de Tránsito. Luz Marina López Peña propuso que la celebración no se limitara a una fiesta, sino que también se incluyera en los proyectos de la Administración Municipal. La discusión terminó con una votación en contra de la iniciativa, según el artículo.

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