“Quizás esté coja, como mi proyecto”: polémica en Envigado por declaraciones de un concejal

Las declaraciones del concejal de Envigado por el Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Mesa, contra su colega del Movimiento Creemos, Luz Marina López Peña, generaron polémica e indignación en este municipio. Un señalamiento contra la discapacidad física que sufre la corporada dio pie a la discusión. En la sesión del pasado miércoles, que trataba sobre la situación del Hospital Manuel Uribe Ángel, el concejal Vélez Mesa dijo, al inicio de su intervención: “Qué lástima que no esté hoy, o de pronto estará coja como quedó mi proyecto”, haciendo referencia a la ausencia de su colega, con quien sostuvo un acalorado debate dos semanas atrás.

El inicio de la polémica se originó el pasado 28 de septiembre, cuando López Peña dio sus objeciones al proyecto de acuerdo en el que se buscaba institucionalizar el Día del Agente de Tránsito, una propuesta del corporado Vélez Mesa. La más importante pasa por que la concejala pidió que esta celebración no solo se concentrara en una fiesta, sino que también fuera incluida dentro de los proyectos de la Administración Municipal. Esto obligó a que todo terminara en una votación en contra de la iniciativa de la concejal de Creemos. Entérese: ¿Por un “hijueputazo”? Ciudadanos se taparon la boca para protestar en el Concejo de Envigado A partir de esto, las tensiones quedaron en el aire y Vélez Mesa aprovechó el inicio de su ponencia para hablar de la crisis en el centro asistencial de Envigado para lanzar la polémica frase, abriendo el espacio para la polémica y las críticas.

Los primeros en pronunciarse fueron los del Movimiento Creemos, rechazando las declaraciones. “Manifestamos nuestro más enérgico rechazo ante los comentarios desobligantes, burlones y de carácter misógino expresados por el concejal Juan Carlos Vélez durante la sesión plenaria en contra de nuestra corporada”, rezó el comunicado. Le puede interesar: Libro del Concejo de Envigado que atribuye el Mio Cid a Fernando González también ignora legado de Débora Arango Al respecto también hablo la concejala para el medio Gente de Envigado, defendiendo su postura durante el debate. Además, indicó que las declaraciones fueron desafortunadas, teniendo en cuenta los múltiples tratamientos que ha tenido para solucionar los problemas para caminar presentados durante los últimos años. “Durante este periodo, he tenido diferentes procesos, entre ellos, quirúrgicos que me han llevado a utilizar silla de ruedas, posteriormente hacer terapia y luego caminar acompañada de ayudas como el bastón. Es algo de lo cual todos han estado al tanto. Sin embargo, insisto, esos aspectos no deben ser el centro del debate dentro de un recinto democrático”, dijo.

Agregó al respecto que las diferencias en cuanto al debate no le dan pie a ningún concejal a agredirla con asuntos personales. “Considero que, así los hechos hubiesen sido diferentes en torno al proyecto de acuerdo, eso no faculta al concejal a agredirme. El debate político se da con argumentos, no con descalificativos”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Hasta el momento, el concejal Vélez Mesa se ha pronunciado en torno a sus declaraciones y desde el Concejo de Envigado tampoco han emitido algún pronunciamiento, ni tampoco han hecho mención a alguna posible sanción al corporado dentro del reglamento interno.

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