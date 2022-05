Ya Restrepo sabe que vienen tiempos adversos para cumplir la función que le encomendó el presidente Duque. “Vengo atendiendo una decisión de un órgano de control. Juan Camilo Restrepo no viene a hacer de Medellín una gallera, o un ring. Vengo a darle institucionalidad”, dijo ayer tras tomar posesión de su cargo. Su respuesta ante el anuncio desafiante de Quintero de no aceptar la renuncia de los parientes de Restrepo que laboran en la Alcaldía, es que no se va a dejar sacar de su objetivo de unir a la ciudad y de resolver los problemas que hoy la aquejan. “Atendiendo a que las amenazas se han incrementado hacia este servidor y hacia mi entorno familiar no me van a amilanar. Estoy concentrado en trabajar por Medellín hasta que Dios y las instancias respectivas así lo permitan”.