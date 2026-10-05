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Un respiro para el niño de Caldas, Antioquia, que lucha contra un tumor cerebral: Nueva EPS lo atenderá

La entidad incluyó en su programa Valientes al niño de 10 años de Caldas que padece un glioblastoma cerebral. Tras su angustioso video en redes sociales al gobernador y al presidente, el menor comenzará citas especializadas en la Clínica Las Américas.

  • El niño explicó que su principal preocupación es no haber podido acceder a la atención especializada que requiere. Foto: Cortesía
    El niño explicó que su principal preocupación es no haber podido acceder a la atención especializada que requiere. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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En medio de la incertidumbre, una luz de esperanza vuelve a aparecer para el niño de 10 años, habitante del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá, al que le diagnosticado glioblastoma cerebral.

A su llamado, y el del gobernador Andrés Julián Rendón, para que recibiera tratamiento especializado, respondió la Nueva EPS, entidad del gobierno nacional, que aseguró haber incluido al menor en su programa Valientes, una estrategia dirigida a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico.

Desde hace cuatro años, este niño lucha contra la enfermedad. Ante las dificultades que, según su familia, ha tenido para acceder a especialistas y medicamentos, publicó un video en redes sociales dirigido al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para pedir ayuda con su atención médica.

El programa Valientes, del que ella hace parte, es una estrategia dirigida a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico, que permite realizar un seguimiento especializado, identificar oportunamente posibles signos de alarma y facilitar el acceso a los servicios y tratamientos que requiera.

“En cuanto a las consultas por especialistas, el menor será atendido de manera ambulatoria en la Clínica Las Américas. Sus primeras citas de hematología y nefrología ya están programadas para mañana 6 de octubre, dando continuidad a las atenciones, procedimientos y servicios que sean requeridos según su evolución y condición de salud”, informó Nueva EPS.

El niño había publicado en redes sociales que su principal preocupación era no haber podido acceder a la atención especializada que requería. También habló de los efectos que está experimentando y de la angustia que, según sus propias palabras, siente al ver a su mamá afrontar junto a él esta situación.

Como parte de este acompañamiento, Nueva EPS dispuso un canal de contacto directo con la familia y realizará un seguimiento cercano al caso, con el propósito de mantener una comunicación permanente, atender oportunamente cualquier novedad y verificar la gestión y prestación de las consultas, procedimientos, medicamentos y demás servicios que requiera el menor, garantizando la continuidad de su atención.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué enfermedad padece el niño de Caldas que pidió ayuda en redes sociales?
El menor de 10 años fue diagnosticado con glioblastoma cerebral, un tipo agresivo de cáncer contra el que lucha desde hace cuatro años.
¿Dónde recibirá atención médica especializada el menor de Caldas?
Será atendido de forma ambulatoria en la Clínica Las Américas de Medellín, iniciando con citas de hematología y nefrología.
¿En qué consiste el programa ‘Valientes’ de la Nueva EPS?
Es una estrategia para niños y adolescentes con cáncer que garantiza seguimiento continuo, detección temprana de síntomas de alarma y acceso ágil a tratamientos.

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