La gran incógnita es por qué si cada año está cantada la llegada de estos picos el sistema de salud no muestra una adecuada preparación para responder a la exigencia. Y es que este reto epidemiológico temporal se suma a los habituales servicios materno-perinatal y de atención pediátrica en diferentes niveles.

El pico respiratorio actual no es ninguna novedad. Cada año, entre mayo y junio, el departamento y gran parte del país atraviesan el punto más crítico de infecciones respiratorias. Sin embargo, esta vez el pico tomó a la población infantil sin inmunidad protectora, debido a los casi dos años sin socialización en entornos escolares. El resultado, explica el doctor Uribe, es que además de un aumento de casos, se percibe que las infecciones son más prolongadas.

Su directora, Ana Milena Betancur Pizarro, explica que aunque el hospital es fundamental para proveer los servicios de alta complejidad pediátrica y neonatal en el departamento tiene una sobreocupación de pacientes de segundo nivel o baja complejidad que podrían ser atendidos por unidades intermedias o de baja complejidad, pero estas no tienen la capacidad para atenderlos.

Este desbarajuste, que repercute en barreras de acceso para niños y neonatos, tiene como raíz el esquema básico del sistema de salud actual, que organiza los servicios dependiendo de la rentabilidad financiera y no de acuerdo a las necesidades de la población. Y en ese orden de ideas, para el sistema de salud la atención pediátrica y neonatal no genera rentabilidad, según explica Luis Alberto Martínez, presidente de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia – Aesa –. Lo que ocurre es que la tarifa que pagan las entidades responsables del pago (es decir, prepagadas y EPS) a clínicas y hospitales no alcanzan a cubrir los costos, explica Martínez. Al requerir los pacientes pediátricos más tiempo de evaluación y al existir menor cantidad de especialistas y subespecialistas pediátricos, el costo del servicio es mayor, complementa Betancur.

En consecuencia, a los hospitales que ofrecen estos servicios les toca operar a pérdida, lo que lleva a muchos de estos a optar por el cierre de unidades.

El desmonte de estos servicios en Antioquia es crítico. Según un inventario que hizo Aesa en la última década, las salas de parto activas en el departamento disminuyeron un 16%, las camas de obstetricia un 13%, las de cuidado intermedio neonatal 22% y cerraron el 25% de las camas pediátricas.

Andrés Aguirre Martínez, director del Pablo Tobón Uribe y presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, señala que las instituciones hacen maromas subsidiando estos servicios pediátricos con otros que sean sostenibles, pero advierte que es una medida que tiene límites.

Por eso Aguirre insiste en que la verdadera solución exige dos determinaciones. Primero, que el gobierno acepte generar un pago por disponibilidad, tal como lo hizo durante la pandemia con las camas UCI. Es decir, que disponga de un fondo que respalde a los hospitales y clínicas que tienen que lidiar la carga financiera de tener camas pediátricas disponibles. Y además de esto, dice que el Gobierno Nacional debe regular una tarifa mínima acorde a lo que exige la atención a pacientes pediátricos.

Mientras eso no ocurra, los niños y neonatos que requieran servicios de salud se encontrarán con barreras de acceso porque atenderlos no resulta rentable para el sistema.