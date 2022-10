“Aunque no hubo heridos, en el cuarto y quinto piso, donde funcionan las empresas Confecciones Lazus J.E. S.A.S y Línea Comunicaciones, hay afectación total. De la sola empresa de confección se quemaron como 40 máquinas y 90.000 prendas de vestir que componían la producción”, agregó.

De acuerdo a lo informado por el Dagrd por momentos las llamas alcanzaron hasta los 18 metros de altura lo que hizo que cerca de las 2:40 a.m., los pisos 3, 4 y 5 del centro empresarial comenzaran a arder también. Por ello fue necesario enviar siete máquinas contra incendios, dos vehículos cisterna y el apoyo de los bomberos de Envigado e Itagüí.

Una de ellas era la auxiliar administrativa Leidy Gutiérrez, quien desde las 6:00 a.m., ya estaba en la esquina detrás de la cinta amarilla que evitaba el ingreso de los civiles.

Con el paso de las horas, se iban acercando algunos de los 400 trabajadores de las nueve empresas que allí se ubican y que no se habían enterado del suceso. Estos, al saber la noticia, se mostraban sorprendidos pues les resultaba increíble que el sitio que habían dejado en orden en la jornada anterior estuviera tiznado y con los ventanales rotos. Tuvieron que ser sus propios compañeros quienes –mostrándoles videos– los enteraron de lo acontecido.

“Se perdió todo”

La empresa más afectada fue Confecciones Lazus, dueña de la marca de ropa infantil Chachitas y que surte a varios almacenes de cadena sobre todo para las ventas de fin de año, y cuya producción se quemó en el peor momento posible.

“Teníamos muchos pedidos listos para despachar a todo el país porque la entrega mayor es este mes, pero todo quedó perdido” agregó Claudia Villada, una de las 74 trabajadoras de Lazus.

Publicidad

Según Villada –quien estaba desde la madrugada del viernes en el lugar de los hechos– pese a que en la edificación había extintores, la velocidad con la que avanzó el fuego y el espesor del humo hicieron imposible hacer algo para combatirlo.

“Cuando llegué ya no se podía ingresar a la bodega. Intentamos abrirla pero ya no había nada que hacer”, agregó visiblemente afectada.

Cerca de las 11:00 a.m., y en vista de que aún había focos de calor que podrían reactivar las llamas, los bomberos debieron usar un compuesto químico que obligó al cierre y evacuación de los establecimientos vecinos al centro empresarial y la bodega.

Riesgo en zona mixta

Por fortuna el incidente no dejó personas lesionadas y su causa se sigue investigando. Según comentaron las autoridades –como no había sido controlado– hasta la tarde de ayer los peritos de las diferentes aseguradoras que llegaron al sitio no habían logrado tasar aún los daños. Por ello dicha tarea se realizará durante esta mañana.

Este tipo de emergencias preocupan a los vecinos teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en una zona donde comparten varias empresas así como varios conjuntos residenciales.