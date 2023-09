El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió una solicitud para que se analice si hay o no motivo para revocar la aspiración de Néstor David Restrepo Bonnett a la alcaldía de Bello para los comicios que están planeados a celebrarse el 29 de octubre.

Para comprobarlo, anexó el respectivo documento de elección de Restrepo Bonnett en el cargo, así como varias actas del organismo correspondientes a las reuniones las que estuvo.

El artículo 37 de la ley 616, evocado en la solicitud ante el CNE, prohíbe que alguien que se quiera lanzar para alcalde haya sido funcionario público o actuado como ordenador de gasto del erario en los doce meses previos a su elección.

El asunto será abordado en primera instancia por el magistrado César Augusto Lorduy, quien deberá actuar como ponente.

Al respecto, Restrepo Bonnett expidió un comunicado en el que explica que su misión en el consejo directivo del ITM la cumplió como representante de los exrectores, pero no se trataba de un cargo público, además de que el marco de acción de esa institución es Medellín y, por tanto, no ejecuta recursos públicos de Bello. Así mismo, aclaró que el auto 168 por el cual el CNE admite esta queja no impide la continuación normal de su campaña.