Hidroituango es por estos días no solo la sede de una nueva etapa contrarreloj para llegar a tiempo con otras dos unidades de generación de energía antes de 51 días, sino una especie de torre de Babel donde contratistas de varias especialidades y nacionalidades adelantan trabajos inéditos , porque si bien se habían hecho obras similares en plataformas petroleras y en redes de acueductos, no se habían efectuado a las profundidades ni en las dimensiones de la megacentral.

Si ese tapón no era demolido, no se podría generar energía en esas dos unidades, aunque antes se requería instalar una compuerta mecánica en el exterior de las conducciones para poder realizar los trabajos civiles en seco.

Al llenarse súbitamente el embalse, luego de que se derrumbara la galería auxiliar de desviación, no hubo posibilidad de dejar activo el túnel de conducción de agua hacia las turbinas 3 y 4. Entonces, fue instalado un enorme tapón de concreto, reforzado después, para que soportara la carga impuesta por el embalse.

Aunque todos los pasos previos para poner en servicio las turbinas avanzan sobre el cronograma previsto, no hay margen de error en ninguna etapa. El gran cuello de botella está en los túneles de conducción, que son los que captan el agua del embalse y la llevan hasta las unidades de generación. Para entender la dificultad de los trabajos actuales hay que remontarse a la gran emergencia que vivió el proyecto en abril de 2018.

Personal que vino de Malasia estaba listo para tomar el relevo e inyectar después una especie de cemento epóxico para sellar el espacio restante entre el tapón y el túnel. Traer ese concreto epóxico y aplicarlo también fue un reto enorme porque había que traer equipos no solo de Malasia, sino de México, y pasar los largos controles en las aduanas.

Una vez demolido el tapón y extraídos todos los escombros, se comienza a llenar el túnel, con agua del embalse, entre la compuerta principal y el tapón mecánico. Ahí volverán a aparecer los buzos especializados, que se deben presurizar previamente para poder estar unos 25 días metidos en el embalse haciendo el retiro del tapón mecánico.

Conseguir los buzos en Europa fue otra odisea. Esta especialidad de buceo de saturación es peligrosa porque cuando salen a superficie después de tres, cuatro semanas sumergidos tienen restricciones para la cotidianidad. Lo primero es que no pueden montarse a un avión en los días siguientes porque pueden morir. Y lo otro es que después de bucear 28 días no pueden entrar a las profundidades antes de un mes. Acá viene la dificultad para contratarlos, porque usualmente las compañías petroleras o empresas especializadas les pagan ese tiempo que deben esperar para volver a sumergirse con el fin de tenerlos cautivos y que otra firma no los ocupe. Entonces la posibilidad de conseguirlos se reduce o es muy costoso.

Los buzos que lleguen a Hidroituango este mes deben quitar unos 94 tornillos de la compuerta mecánica, en turnos de 8 horas. Cuando suelten el tapón, lo engancharán en una grúa y así lo llevarán a la superficie. El último paso es la instalación de unas rejas coladeras para evitar que por la conducción se vayan palos, piedras o cualquier otro elemento extraño que llegue al embalse. Así las máquinas quedarán listas para empezar el llenado de la conducción y las pruebas dinámicas, se hacen unos pequeños giros con las máquinas para terminar las pruebas a tiempo y poder entrar en servicio antes del 30 de noviembre.

Será otra meta volante que Hidroituango le gane al tiempo, por fin habrá una recta hasta que la central ponga en funcionamiento sus restantes cuatro unidades de generación antes de 2027. A esta carrera todavía le faltan etapas.