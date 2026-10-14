Hambre en Antioquia: 900.000 personas mejoraron su situación y la inseguridad alimentaria cayó al 25 %

Antioquia registró una reducción en los niveles de inseguridad alimentaria durante los últimos tres años. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2026, presentada por la gobernación, cerca de 900.000 personas mejoraron su situación frente al hambre, en un periodo en el que el indicador de inseguridad alimentaria moderada y severa pasó del 37,9% en 2023 al 25% este año.
El resultado representa una disminución de 12,9 puntos porcentuales y equivale a 329.000 hogares que mejoraron sus condiciones alimentarias. Además, 115 de los 125 municipios de Antioquia reportaron avances en este indicador.
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La medición, realizada cada dos años por el Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, también encontró mejoras en la percepción de seguridad de los habitantes, el acceso a internet y las condiciones generales de bienestar.
Sin embargo, los resultados muestran que todavía existen desafíos relacionados con el aprendizaje de otros idiomas y la distribución del trabajo doméstico entre hombres y mujeres.
Para esta edición se realizaron 70.779 encuestas, frente a las 38.959 aplicadas en 2023. El 77% correspondió a hogares de zonas urbanas y el 23% a hogares rurales. La Universidad de Antioquia estuvo a cargo de la ejecución del trabajo de campo.