Hambre en Antioquia: 900.000 personas mejoraron su situación y la inseguridad alimentaria cayó al 25 %

Antioquia registró una reducción en los niveles de inseguridad alimentaria durante los últimos tres años. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2026, presentada por la gobernación, cerca de 900.000 personas mejoraron su situación frente al hambre, en un periodo en el que el indicador de inseguridad alimentaria moderada y severa pasó del 37,9% en 2023 al 25% este año. El resultado representa una disminución de 12,9 puntos porcentuales y equivale a 329.000 hogares que mejoraron sus condiciones alimentarias. Además, 115 de los 125 municipios de Antioquia reportaron avances en este indicador. Lea más: Renta Alimentaria en Antioquia: entregarán $225.000 mensuales a 5.000 personas con discapacidad La medición, realizada cada dos años por el Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, también encontró mejoras en la percepción de seguridad de los habitantes, el acceso a internet y las condiciones generales de bienestar. Sin embargo, los resultados muestran que todavía existen desafíos relacionados con el aprendizaje de otros idiomas y la distribución del trabajo doméstico entre hombres y mujeres. Para esta edición se realizaron 70.779 encuestas, frente a las 38.959 aplicadas en 2023. El 77% correspondió a hogares de zonas urbanas y el 23% a hogares rurales. La Universidad de Antioquia estuvo a cargo de la ejecución del trabajo de campo.

¿Qué hay detrás de la reducción del hambre en Antioquia?

El descenso de la inseguridad alimentaria constituye uno de los principales resultados destacados por la gobernación. El indicador contempla los niveles moderado y severo, por lo que la mejoría registrada refleja avances en las condiciones de acceso a los alimentos de una parte importante de la población. El gobernador Andrés Julián Rendón atribuyó parte de estos resultados a los programas sociales que adelanta el departamento, entre ellos Arrullos Antioquia, la Renta Vitalicia para personas mayores, la Renta Alimentaria para personas con discapacidad y la ampliación del Programa de Alimentación Escolar. Según el mandatario, estas iniciativas hacen parte de las estrategias para reducir las dificultades que enfrentan los hogares para garantizar su alimentación. La administración también destacó el aporte del recaudo del impuesto vehicular al financiamiento de los programas sociales y afirmó que cerca de un billón de pesos se ha destinado a las iniciativas que buscan enfrentar el hambre en el departamento.

En el ámbito municipal, Envigado registró el menor indicador de inseguridad alimentaria, con un 7,8%. Aunque el balance general es favorable, la persistencia de hogares en condiciones de inseguridad alimentaria evidencia que el reto de garantizar el acceso a los alimentos todavía no está resuelto. La percepción de seguridad también mejoró, según los resultados de la encuesta. En 2023, el 71,2% de los habitantes afirmaba sentirse seguro en su municipio; para 2026, la proporción llegó al 88,9%. La tendencia se observó tanto en las zonas rurales como en las urbanas. En el campo, la percepción favorable subió del 75,6 % al 90,4%, mientras que en las cabeceras municipales y demás zonas urbanas pasó del 70,7 % al 88,4%. No obstante, las razones que generan temor varían según el lugar de residencia. En las zonas rurales, la principal preocupación es la presencia de grupos armados, mencionada por el 23,5% de los encuestados. Le siguen los atracos callejeros, con 12,7%; los expendios de drogas, con 11,8 %; los robos en viviendas, con 9,4%, y los homicidios, con 3,2%. En las zonas urbanas, en cambio, los atracos callejeros ocupan el primer lugar, con el 30,6%. Después aparecen la presencia de grupos armados, con 18%; los expendios de drogas, con 13,1%; los robos a viviendas, con 3%, y los robos a vehículos, con 2,1%. La encuesta también encontró diferencias importantes entre municipios. Briceño presentó la mayor percepción de inseguridad, pues el 37,8 % de sus habitantes manifestó sentirse inseguro. En el otro extremo estuvo El Retiro, donde esta proporción fue del 1%.

Más hogares tienen acceso a internet

La conectividad es otro de los aspectos en los que Antioquia registró avances. La proporción de hogares con acceso a internet pasó del 60% en 2023 al 64,5% en 2026. El incremento se reflejó en 92 de los 125 municipios del departamento. Uno de los datos destacados corresponde a las zonas rurales: frente a la medición anterior, 43.000 viviendas rurales adicionales cuentan con acceso a internet. La gobernación relacionó este avance con su estrategia de expansión de la conectividad, mediante la cual se han instalado 3.480 puntos de conexión. De estos, 3.032 funcionan con antenas de internet satelital y 448 corresponden a conexiones de fibra óptica. De acuerdo con el balance oficial, 2.694 de las antenas se instalaron en zonas rurales dispersas. La ampliación del acceso a internet representa una herramienta para acercar a más hogares a servicios educativos, trámites, información y oportunidades económicas. Sin embargo, el indicador de 64,5% también muestra que todavía hay una proporción considerable de hogares que no cuenta con esta conexión en su vivienda. La Encuesta de Calidad de Vida también reportó una mejora en el Índice Multidimensional de Calidad de Vida, una medición que reúne diferentes dimensiones del bienestar de la población. Entérese: Día Mundial del Huevo: cada colombiano consume 366 unidades al año y producción sigue creciendo El indicador pasó de 42,1% en 2023 a 44,3% en 2026, el resultado más alto de los últimos 15 años, según el Departamento Administrativo de Planeación. La mejoría se presentó en 100 de los 125 municipios antioqueños. Entre los avances relacionados con la educación, la encuesta encontró que los antioqueños permanecen más tiempo dentro del sistema educativo. El promedio pasó de 9,13 años en 2023 a 9,64 años en 2026, una diferencia de aproximadamente medio año adicional de formación. También disminuyó la deserción en varios niveles educativos. En la formación técnica, el indicador bajó del 16,8% al 9,7%; en la secundaria, del 3,5% al 1,7%, y en la educación media, del 3% al 2,8%. En el nivel tecnológico descendió del 11,7% al 11,1%.

Bilingüismo y trabajo doméstico: dos retos pendientes

La proporción de personas bilingües en Antioquia disminuyó del 4,3% en 2023 al 4% en 2026. En otras palabras, solo cuatro de cada 100 habitantes reportaron esta condición, lo que refleja el desafío que tiene el departamento en el aprendizaje de una segunda lengua. Otro de los puntos señalados por la encuesta es la desigual distribución de las labores del hogar. Aunque hombres y mujeres manifiestan que dedican tiempo a estas actividades, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico. Según la medición, el 83 % del tiempo dedicado a los oficios del hogar corresponde a las mujeres. La cifra evidencia una brecha en la distribución de las tareas de cuidado y mantenimiento de los hogares, que continúa siendo un reto para la equidad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: