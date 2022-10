“Le pegué por estúpida”, dijo la pasajera alterada cuando le negaron el ingreso al vuelo por no usar de forma correcta el tapabocas. Ella alegaba que si no abordaba iba a perder su trabajo por llegar tarde.

La mujer protagonista de la grabación habló con Revista Semana sobre lo ocurrido y dijo que su hijo, que la acompaña todo el tiempo, estaba muy afectado porque por miedo a ser señalado ha dejado de ir a la escuela desde que el video se difundió masivamente.

“Cuando nosotros estábamos en la fila, pasó un chico de Avianca y revisó los pases para abordar, revisar los equipajes, los documentos. Yo estaba ahí junto con mi hijo; el chico los revisó y seguimos adelante. Cuando llegamos ya al punto donde están las chicas que piden los pases para escanearlos para poder ingresar al avión, una de las personas que estaba ahí me dijo: ‘Ay, señora, hágame un favor y póngase el tapabocas’ y le dije ‘listo’”, comentó la mujer.

Después de eso, según la mujer, caminó cinco pasos, dejó las maletas en el piso, sacó los tapabocas y le dio uno a su hijo. Se puso el suyo y siguió caminando por el pasillo.

“Cuándo voy más o menos por la mitad del pasillo, la chica me dice: ‘Señora, ¿usted para dónde va, si yo no le he dado autorización de ingreso?’. Y yo le dije ‘ya me puse el tapabocas y el compañero que estaba atrás ya me revisó los documentos y el pase de abordar. Entonces la auxiliar de vuelo me gritó desde donde estaba: ‘¡Es que aquí la que da la autorización de quién entra y quién no entra, soy yo! Si yo digo que usted no aborda ese avión, no aborda y punto”, afirmó la viajera.

La pasajera afirmó que esta actitud le pareció desafiante, por lo que inmediatamente respondió que no había razón para no abordar porque contaba con los pasabordos y le dijo que si necesitaba ver los pasabordos de nuevo se los mostraba, pero la mujer supuestamente no los quiso ver de nuevo.

En ese punto, según lo que sostuvo la pasajera, perdió la paciencia e interpeló a la azafata: “¿Usted quién se cree para negarme el ingreso sin ningún motivo?”. Además reafirmó que tenía puesto el tapabocas, y que las cámaras lo pueden demostrar, aunque en el video no se ve que lo use correctamente.

Después de esto, según el relato, empezó el cruce de alegatos donde la auxiliar de vuelo insistió en que la pasajera no abordaría el vuelo y esta a su vez le siguió preguntando el porqué.