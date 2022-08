Aunque la presencia de Petro se daba como un hecho, el presidente aún no había confirmado su presencia al cierre de esta edición. Sí estaba fijo, en cambio, su ministro del Interior, Alfonso Prada, el encargado del “desembarco” del Estado en los 65 municipios donde más riesgo hay para los líderes sociales. Se trata, en síntesis, de disponer de las instituciones estatales para evitar más muertes contra los líderes.

Ese contexto hace más relevante que la primera visita de Petro sea a ese municipio y no a Medellín, por ejemplo. El evento a realizarse hoy, sin embargo, no es iniciativa de Presidencia, sino de la Comisión de Paz del Senado. El senador Iván Cepeda, que hace parte de dicha comisión, dijo: “El propósito esencial de la visita es volver a instalar un PMU por la vida y, esperamos, sea inaugurado por el propio presidente y que con esto se fortalezca el plan de emergencia para proteger la vida de quienes han estado en la construcción de paz”.

Expectativa

En Caldono, Cauca, ya se instaló uno de los PMU por la vida. Ahora le toca a Ituango. En el municipio del Norte de Antioquia ha crecido la expectativa por lo que pueda hacer el nuevo gobierno. Lina Zuleta, líder defensora de los Derechos Humanos del pueblo, dijo que la noticia ha causado un gran revuelo, no solo en el casco urbano, sino también en las veredas más lejanas. “Hay mucha esperanza, pero a la vez tenemos peticiones. Esperamos que nos escuchen, que realmente haya espacio para nosotros. No queremos, como ha pasado, que la palabra se la tomen personas de Medellín y de Bogotá y no haya espacio para las de acá”, comentó la líder.

El evento de hoy comenzará a las 10:00 de la mañana, en el parque principal. La idea es que después sea el propio Petro quien instale un consejo de seguridad. La situación de orden público y Derechos Humanos es compleja en Ituango. Hace dos semanas fueron asesinados dos miembros de la junta de acción comunal de la vereda Quebradoncita. En varias veredas hay restricciones a la movilidad.

Fabián Álvarez, líder de la comunidad Lgbtiq+ de Ituango, comentó que siente emoción al notar que el nuevo gobierno, al menos hasta ahora, parece tener un nuevo enfoque frente a los grupos armados y la población diversa. “Es un cambio y esperamos que sea para bien. Acá hay muchos problemas de seguridad, no podemos ser nosotros mismos. Esperamos que el nuevo gobierno nos escuche”, dijo el líder .