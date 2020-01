Guías denuncian que inseguridad afecta el turismo en el Centro de Medellín

“En medio de nuestro trabajo, un turista recibió un escupitajo de un habitante de calle, otro recibió un golpe en el estómago sin ninguna explicación, a mí una mujer me rasguñó y me pegó en los brazos y a otros dos usuarios les robaron la billetera y el celular, este último sí lo pudo recuperar la Policía”, denunció Álvarez.

¿Cómo se cuida el Centro?

El teniente José Enrique Botello, comandante (e) de la estación de Policía de La Candelaria, reconoció lo críticos que son los lugares por donde pasan los recorridos de los guías y recomendó a quienes los dirigen que soliciten el acompañamiento de los cuadrantes de la zona.

Explicó que en La Candelaria hay 37 cuadrantes —cada uno integrado por dos uniformados—, pero teniendo en cuenta la alta incidencia de delitos, sobre todo hurtos y lesiones, desde la institución se refuerza la vigilancia con patrullas.

“Lógicamente, por la cantidad de personas que se mueven por allí, los cuadrantes a veces no dan abasto. Nos gustaría tener 100 agentes más allí, pero eso no es tan sencillo”, expresó el teniente Botello.

La Policía sí ha recibido reportes de hurtos a extranjeros (no especificaron cuántos) y lo importante, según el comandante, es denunciar para poder resolver los casos. Por otro lado, la sugerencia de la institución es que los turistas no exhiban sus cámaras en zonas muy complejas; es decir, practicar el autocuidado. “Sabemos que no debe ser así, pero son situaciones culturales que no cambian de la noche a la mañana”, aseveró el teniente Botello.