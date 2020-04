Grupos étnicos, migrantes y el aire, focos del nuevo personero

No fue un primer mes cualquiera para el nuevo personero de Medellín, el abogado William Yeffer Vivas Lloreda. Arrancó labores el 1 de marzo justo a la par de las medidas y el estado de aislamiento para prevenir la propagación de la covid-19. No tuvo tiempo de adaptación porque la Personería no frenó su atención: entre el 17 de marzo y el viernes, recibió 354 solicitudes entre tutelas, impugnaciones y desacatos y 1.100 llamadas para asesorías legales. Además de la atención de la emergencia, Vivas Lloreda conversó con EL COLOMBIANO de sus retos al frente de la entidad.