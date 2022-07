“Desconozco, no autorizo grupo de supuesto empalme con el departamento de Antioquia. Me atengo a la conversación con Gustavo Petro donde acordamos relación directa”, manifestó el gobernador desde su cuenta de Twitter.

En el mensaje también manifestó que con Petro no solo acordó mantener una relación directa, sino también instalar una mesa de trabajo para Antioquia y el Gobierno Nacional.

Otros nombres que estuvieron en la reunión fueron Adolfo León Palacio, excongresista y presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín en 2004, quien liderará el frente de Hidroituango; Luis Llinás, exgerente de la campaña de Petro en Antioquia, que liderará el tema de los nuevos metrocables; y Yolanda Perea, defensora de los derechos de las víctimas del conflicto armado, quien liderará el empalme en paz y DD. HH.

Después de conocerse el equipo hubo críticas por algunos, no por todos, de los perfiles elegidos para este fin. El exalcalde Alonso Salazar cuestionó la elección de Adolfo León Palacio, a quien considera una cuota politiquera del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, y a quien no ve idóneo para el tema de Hidroituango, porque no poseería conocimientos fuertes al respecto.