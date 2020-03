¿Por qué Girardota levantó el pico y placa ambiental?

“Tenemos 88 empresas con 278 chimeneas, que son la mitad de las que hay en el área metropolitana. Y no hay un inventario de emisiones por municipio. Yo no puedo seguir tomando las mismas medidas y esperando resultados diferentes”, insistió.

“No estoy de acuerdo con la medida de pico y placa (...) Esa no es la solución. Tenemos que meternos todos en esto, incluidos los empresarios. Los invito, señores empresarios, por favor sacrifiquen parte de sus utilidades, de su productividad, por las salud de todos. ¿Para qué van a hacer cosas si no van a tener a quién vendérselas?”, dijo.

Por primera vez desde que se adoptó el Protocolo Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica o de Calidad del Aire (Poeca, suscrito en 2016 y modificado en 2018), un municipio decidió no acogerse a las medidas.

¿Ruptura en el Amva?

El alcalde contó que antes de hacer pública su decisión se comunicó con el director del Amva, Juan David Palacio, y le informó. “Él me dijo que no lo hiciera. Pero yo entendí que no tengo el apoyo de otros (alcaldes) y tengo que hacer algo”, dijo.

Al preguntarle qué pasará entonces con la calidad del aire en su municipio, señaló que suscribió un convenio con la Universidad de Antioquia para desarrollar un sistema de monitoreo para las chimeneas, que se anunciará esta semana.

Los datos del Siata muestran que en la estación de medición de calidad del aire de Girardota, las mayores concentraciones de PM 2.5 se presentaron a las 2:00 a.m. del viernes y a la misma hora del sábado .