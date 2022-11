“Él (Uribe) no ordenó los falsos positivos. Fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán de hacer algo se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso. Yo lo defiendo desde aquí, así me caigan encima rayos y centellas ”, expresó Tobón, advirtiendo que, no obstante, la presión que Uribe habría puesto sobre las fuerzas militares crearon las condiciones para que esas prácticas se facilitaran.

“En la pandemia hubo unos contratos con la gente de la política tradicional de Bello , que el país sabe que es totalmente contaminada. Bello es la ciudad que reflejaba lo que era el Oeste Americano en el siglo XIX. Es decir, una ciudad en manos del hampa. A mí me indignó que él entregara contratos allá. Entonces, yo, como muchos, creí en él y me defraudo muy rápido ”, expresó Tobón en diálogo con EL COLOMBIANO en enero pasado .

Curiosamente, en aquella intervención, Tobón ya había planteado que consideraba que el gobierno local buscaba sacarle provecho a las diferencias entre el petrismo y el uribismo para posicionar a su grupo político y zafarse del proceso revocatorio, que en aquel momento estaba en plena ebullición.

“La pelea de Quintero han querido transformarla en una pelea entre Petro y Álvaro Uribe. A mí no me parece que eso sea lo correcto. Desde el punto de vista de los principios estoy de acuerdo con las revocatorias, porque hay alcaldes que llegan a robar y a enriquecerse. Y en Colombia es muy fácil. Colombia es un país diseñado para robar”, dijo.

“La revocatoria no me trasnocha. Si Quintero sale, que salga. Si se queda, no voy a cambiar de criterio con respecto a él. No me parece un administrador correcto. Me parece liso y mañoso”, agregó entonces.

Hasta Quintero salió a terciar después: “si el profe Tobón se atreve, encontrará a muchos que lo acompañen. ¡Valor! No te dejes secuestrar”.

En medio del cada vez más agitado ambiente político de Medellín, en el que la disputa por el poder local del próximo año ya se empieza a sentir, no deja de llamar la atención el choque entre el quinterismo y Tobón, antes aliados y ahora adversarios.