Gilberto Tobón Sanín, abogado que se quedó por fuera del Senado porque Fuerza Ciudadana no alcanzó el umbral de votos, va firme por la Alcaldía de Medellín. Así lo confirmó en conversación con este diario, al precisar que aunque el CNE aún no se pronuncia sobre la personería jurídica de esa colectividad, lanzará su candidatura por firmas. “No importa quién sea el opositor”.

“No, no, no. Es que la ciudad está invadida de personas desamparadas, que duermen en las calles. La inseguridad es absoluta, por robarte un celular te asesinan. La desigualdad que hay en las comunas hiere. Aquí hay miles de familias que solo tienen una comida al día. Son 150.000 jóvenes desempleados y sin estudio. Hay que empoderar las comunas, con recursos públicos, que son para la población y no para quien figure de alcalde. Ese es el problema que hay ahora”.

“El Metro está al borde de colapsar porque, me imagino, está dejando de pagar cuentas y cosas, entonces en cualquier momento puede tener un colapso. Los problemas de movilidad son inmensos. Medellín está peor que Bogotá: transitar cinco kilómetros puede tomar una hora en carro. Y Quintero no hace nada: él está en otra cosa y la ciudadanía lo sabe. Todo pa’ él: confunde lo público con lo privado. Y hay que empezar la segunda línea de metro, porque es insuficiente para el número de pasajeros que tenemos”.

Su diagnóstico es severo, pero hay que recordar que usted se subió al bus de Quintero cuando hizo campaña. Además, fue contratista de la Alcaldía, ¿cuándo se arrepintió de esa decisión?

“Fui engañado por él, como lo fue Luis Bernardo Vélez. Yo me desengañé más rápido que todos. A los tres meses, me di cuenta que ese señor era un fraude total. Escribí una carta, que la leyeron 350.000 personas, en la que le decía que era un fraude, que nos había engañado, que se estaba enriqueciendo a costa de los recursos públicos y que no estaba haciendo lo que prometió. Lo dije, con tiempo, y lo que tuve con la Secretaría de Educación fue un contrato insignificante, como por $50 millones por seis meses. Lo cumplí a cabalidad. ¿Cuál es el problema? ¿Es un contrato muy grande?”.

Pero el alcalde intentó un acercamiento...

“Sí, pero por favor, yo repudié a ese señor. Y ahora me buscó y yo fui con mi equipo y lo escuché, y lo que pretendía es que yo me sumara a su equipo. Y luego me invitó a cenar en su casa: no voy a cenar con él. Los coqueteos comenzaron desde que me lancé. Seguramente me ve con fuerza y quiere volverme a engañar. No más. Con ese señor no voy”.

Entonces, ¿los ataques recientes no solo tienen que ver con su encuentro con Uribe?

“El doctor Uribe me llamó y yo acudí a escucharlo. Si me llama Fajardo, lo escucho; si me llama el Partido Conservador, lo escucho. Estoy escuchando a la gente que puede manejar la ciudad e influir en ella. ¿Qué de malo tiene eso, carajo? Es que hay unos petristas, ignorantes y fanáticos, que creen que Petro es dios. Y yo no trago entero. Voté por Petro porque era el menos malo. Y me sostengo en eso”.