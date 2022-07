Indignación y descontento causó entre los concejales de Medellín la inasistencia de Javier Lastra, gerente de Afinia, filial de EPM, a la citación que le hicieron para un debate de control político en la mañana de este jueves 28 de julio. Incluso, hicieron votación nominal en la que rechazaron por mayoría la excusa enviada por el funcionario.

Al inicio de la sesión, el concejal Julio González, uno de los citantes al debate, leyó la excusa enviada por Lastra para no venir a Medellín a responder las dudas de los corporados. En la misiva, el gerente indicó no asistió porque conceptos jurídicos incluidos en la matriz del Grupo EPM indican que “el control político de los concejos municipales es sobre los representantes de las empresas de servicios públicos con domicilio en sus respectivos territorios, no siendo este el caso de Afinia, cuyo domicilio principal es Cartagena”.

El argumento cayó muy mal entre varios de los concejales. El primero de ellos fue González, quien solicitó que se sometiera a votación la excusa en la plenaria, con el fin de rechazarla, lo que podría abrir la puerta a una moción de censura a futuro en contra del funcionario, aunque se dijo que la moción de censura no aplicaría para los gerentes de Afinia o de EPM, Jorge Carrillo.