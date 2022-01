Este 2022 empezó con peleas de alto calibre en las que están involucrados el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el alcalde Daniel Quintero, el Grupo Gilinski y el periodista Daniel Coronell. Todo se desarrolla en diferentes frentes que revuelven las aguas de dos de los negocios más importantes de los últimos años en el país.

Se trata de las Ofertas Públicas de Adquisición con las que el Grupo Gilinski sorprendió al mercado hace algunas semanas para adquirir grandes porciones accionarias de Nutresa y Sura, lo que en los últimos días ha dado para todo, incluso para denuncias gravísimas —infiltrados en asambleas de accionistas y calumnias indiscriminadas— en las que habría más indicio de una toma hostil.

Uno de los casos más preocupantes llegó por el lado del alcalde Daniel Quintero Calle, quien en entrevista con la directora de Revista Semana, Vicky Dávila, se fue lanza en ristre contra el GEA —como ya ha sucedido en otras ocasiones—, hecho por el que Grupo Argos ya estudia demandas por injuria y calumnia, además de pánico económico.

En un caso que no es nuevo, el alcalde no retuvo la lengua —incluso ante las advertencias de Dávila, quien sopesaba el lío en que se podía meter— y atacó sin pruebas: “Aquí lo que había era unos carteles, unas mafias, donde se sumaban el GEA, el uribismo, el fajardismo, y todos tenían un acuerdo de hacerse pasito y llegó alguien independiente, puso el dedo en la llaga y eso les ha dolido mucho”.

Quintero hila delgado y asegura que la violencia que Medellín vivió en los años noventa no se debió al mafioso Pablo Escobar ni al narcotráfico, y sí a una degradación del poder y de la política. Dijo que en ese contexto “algunas personas creen que lo pueden hacer todo, como les dé la gana, que pueden pasar por encima del que les dé la gana, que pueden someter incluso al alcalde. Nosotros dijimos pues no, a nosotros nos eligió el pueblo, y ese pueblo nos demanda independencia, incluso de esos poderes, no los subestimamos, sabemos lo peligrosos que son, lo poderosos que son, pero aquí estamos”.

Directamente, el alcalde asegura que la violencia se debe al GEA y a los políticos de la ciudad, tanto así que Dávila le contrapregunta: “Perdóneme, pero usted está hablando del GEA, del uribismo, del fajardismo, no está hablando de una banda de narcos ni de un cartel. Son empresarios y políticos. ¿Por qué los lleva al punto de mafias?”. A lo que Quintero responde que son carteles porque “se asocian para conseguir sus objetivos y muchos no son objetivos honestos. ¿Dígame cómo se puede considerar honesto que los responsables de Hidroituango no pagaron? Estas empresas y estos políticos se unieron para que esto pasara. Entonces, se comportan como carteles y a los carteles hay que decirles lo que son exactamente”.

El asunto es tan delicado, las acusaciones tan temerarias, que el Grupo Argos emitió un comunicado en el que rechazan las declaraciones que los relacionan con narcos y mafias, además de otras donde “sugiere que la estructura accionaria de Grupo Argos es irregular y prohibida en Colombia, lo cual es totalmente falso”; desmienten también que en algún momento tuvieran el control de EPM, como ha dicho ya muchas veces el alcalde.

Por todo esto, el grupo de inversiones en infraestructura que preside Jorge Mario Velásquez estudia tomar acciones legales en contra de Quintero.

Lo que hace más complicada toda la situación es que el alcalde Quintero acusa y señala de delitos muy graves a un grupo de empresas por las que la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se agita en los últimos días gracias a las OPA, de ahí que dichas declaraciones pueda incidir negativamente en el mercado.

Y a esto se suma que la entrevista se publica en un medio de comunicación —Revista Semana— propiedad del Grupo Gilinski, es decir, de quien busca comprar participaciones accionarias relevantes en Sura y Nutresa (ver Radiografía).

Justo sobre ese intríngulis —por decir lo menos— se comentó en redes sociales: “Una entrevista para hacerle campaña a Petro, atacar a Fajardo, decir mentiras sobre empresas que están en medio de una OPA que favorece a los dueños de la revista que le hace la entrevista. El tipo es un profesional destruyendo. Mientras tanto la ciudad cayéndose a pedazos”, escribió el concejal Daniel Duque.

Y Proantioquia también se refirió a las palabras del alcalde: “Comparar las empresas antioqueñas, que han trabajado con compromiso por la región y el país, preocupadas por la solución a los retos sociales, interesadas en el emprendimiento, los temas de juventud, cultura y paz, que hoy generan más de 100.000 empleos directos y cientos de miles más indirectos, que se traducen en oportunidades y avance para las familias antioqueñas y colombianas, con un cartel, es una falta de respeto con empleados, accionistas, proveedores y clientes, además de un despropósito y una bajeza”.

El Grupo Sura, a su turno, aseguró que ni ha obstaculizado la tarea de ningún alcalde de la ciudad y tampoco ha impulsado ni promovido la revocatoria de Quintero, como él mismo pretende afirmar.

En redes sociales cientos salieron a respaldar al GEA, tanto empleados como ciudadanos que beneficiado de programas y becas. Muchos de ellos artistas, pues en los últimos años, Sura, por ejemplo, invirtió en cultura $21,784 millones que beneficiaron a más de 1 millón de personas y 497 organizaciones culturales.

Hay que tener en cuenta que —con corte a septiembre de 2021— Bancolombia contabilizó 29.909 empleados; Grupo Sura 35.171; el Grupo Argos total tiene otros 13.000; y Nutresa 45.861 (corte de 2020).

Las cifras de lo que el alcalde Quintero ha llamado una mafia son enormes y de gran importancia para las economías de Antioquia y de Colombia. En su conjunto los grupos Sura, Nutresa y Argos totalizaron a septiembre del año pasado ingresos por $39,2 billones, y entre filiales y subsidiarias cuentan más de 168 empresas en América