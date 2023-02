Si algo ha recalcado la Fiscalía en la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de Buen Comienzo y el PAE es que la corporación Colombia Avanza no era idónea para que le adjudicaran esos contratos, dedicados a atender a niños, niñas y mujeres gestantes, y menos para ejecutar sumas tan altas (uno fue de $20.000 millones y el otro de $7.168 millones).

Pero eso no es todo, Gómez habría publicado la convocatoria a madres, niños y niñas para que se matricularan en el programa objeto del contrato antes de la adjudicación, lo que le permite a la Fiscalía inferir que ya sabían que iba a ser elegido contratista.

Todo comenzó en la etapa precontractual: para la fiscal, hay elementos que permiten inferir que hubo un acuerdo para darle señales de legalidad a un proceso en apariencia amañado. A finales de diciembre de 2019, solo dos meses antes de firmar el primer contrato (4600085185), Colombia Avanza solicitó su ingreso al banco de oferentes del Icbf, requisito nuevo y sin precedentes que la Alcaldía añadió a las condiciones. La corporación cumplió y dejó fuera del juego a entidades que llevaban años operando este tipo de contratos, pues no estaban en el banco de oferentes del Icbf, ya que la Alcaldía, dijo la fiscal, no les informó a tiempo la inclusión de ese punto. A esto se suma que habrían bajado los mínimos de experiencia para que la corporación se ajustara.

Según los hallazgos del ente acusador, en la etapa de ejecución del contrato Colombia Avanza también habría incurrido en irregularidades. Una de ellas es que, en realidad, no ejecutó las obligaciones contractuales, sino que subcontrató a otras entidades, Impulsando Mi País y Servicio Entrega. Este detalle es relevante por dos razones. La primera, porque demostraría la falta de capacidad e idoneidad de Colombia Avanza para quedarse con estos contratos; y la segunda, porque al subcontratar habrían generado sobrecostos, pues cada empresa se queda con un porcentaje, sin contar que las dos subcontratistas también acudieron a otros proveedores.

Los sobrecostos del primer contrato están estimados en $1.292 millones, según un investigador de campo que comparó los precios de los productos facturados por Colombia Avanza con los reportados cada mes por el Dane.

En este punto hay otras falencias expuestas por la fiscal. Por un lado, las facturas no se hicieron con el valor discriminado de cada producto, sino con precios globales, lo que no posibilita rastrear los costos reales. Por otro lado, la corporación no tendría la trazabilidad contable que soporte los gastos, pues muchas de las facturas estaban a nombre de Impulsando Mi País y Servicio Entrega.

¿Obstrucción a la justicia?

En la facturación está uno de los hechos más reveladores, pues en varios audios de llamadas interceptadas se escucha cómo integrantes de la corporación y personas hasta ahora desconocidas hablan sobre movidas para eliminar videos de cámaras de seguridad en los que se vería cómo trataron de eliminar las mencionadas facturas y otros rastros contables, justo el mismo día que en la sede de Colombia Avanza se hizo una diligencia de inspección en el marco de esta investigación.

Para la fiscal, también habrían actuado de forma irregular al acordar cuándo, a quién y cómo facturar determinados productos o servicios. Es el caso de un pedido de elementos de bioseguridad: el proveedor le pregunta a Carlos Mario Henao, encargado de inventario y logística de la corporación, por cuál empresa lo factura y por cuál valor. “Quien fija el precio no es el valor oficial sino que Colombia Avanza indica a cuál valor, modo idóneo para generar sobrecostos (fáciles de ocultar) y apropiarse de dineros públicos”, explicó la fiscal.

Los audios dan cuenta, además, de que entre las empresas hablaron para alterar facturas. Por ejemplo, en una de las llamadas, un integrante de Colombia Avanza le pidió a una mujer dividir entre dos empresas los costos de una factura, a lo que ella dijo que no podían porque ya había sido enviada a la Dian.