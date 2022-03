Ha sido tal la avalancha de denuncias sobre casos de corrupción en la Alcaldía de Medellín, que el propio fiscal general, Francisco Barbosa, decidió crear un grupo especial para investigarlas.

Varios de los casos tocarían de forma directa al alcalde Daniel Quintero, pero el Fiscal aclaró que también hay casos denunciados por el propio Quintero.

Para Barbosa es tan crítico el tema que puso al frente de este grupo especial a la vicefiscal, Martha Mancera, y a la Dirección Anticorrupción.

El fiscal Francisco Barbosa estuvo personalmente en Medellín esta semana para poner en marcha las tareas con la Fiscalía seccional y –en entrevista con EL COLOMBIANO– también reveló que en cuestión de dos semanas se hará un anuncio importante en materia penal sobre “la indebida contratación” que dijo se presentó en Hidroituango.

Publicidad

Hay muchas denuncias en la ciudad contra la alcaldía de Daniel Quintero, pero la ciudadanía no sabe si sí hay o no investigaciones en la Fiscalía. ¿Qué le dice a la ciudad?

“Vengo a Medellín a recoger no solo esas preocupaciones y esas denuncias, también estamos creando una mesa técnica de priorización, encabezada por la Vicefiscalía, la Dirección Nacional Anticorrupción y la Seccional de Medellín, para tratar de acumular y poner todas esas denuncias en la mesa, no solamente si hay algo contra el Alcalde sino contra diferentes sectores de la municipalidad. Se busca determinar si hay suficientes elementos probatorios, si existe suficiencia probatoria, y si existe sustento en esas denuncias probatorias. Nosotros, por supuesto, estaremos informando a la ciudadanía y al país los resultados. Lo cierto es que hay un gran interés en la Fiscalía por tratar de esclarecer esto, lo que pasa en Medellín, lo que significa que haya una respuesta judicial frente a esos temas o, si no hay ninguna viabilidad de las denuncias, pues archivaremos; eso hace parte del esclarecimiento. Hay un gran interés de la Fiscalía por ayudarle a Medellín para que las cosas funcionen bien y que la justicia, por supuesto, opere cuando existan elementos”.

Aclárenos qué es mesa técnica, ¿es un grupo especial para investigar posible corrupción en Medellín?

Publicidad

“Es un grupo especial, en el que habrá unos fiscales liderados por la vicefiscal General, Martha Mancera, que tiene una policía judicial para que no nos lleguen las denuncias de forma aislada, sino que todas lleguen a ese grupo. Ese grupo, además, les hará seguimiento a las investigaciones para determinar cuáles son los resultados para cada una. Cuando existan elementos, tomaremos decisiones. Lo que no va a hacer la Fiscalía es tomar decisiones judiciales sin elementos probatorios”.

¿Cuántas denuncias les han llegado sobre la Alcaldía de Medellín o cuántas investigacióones han comenzado?

“Hay un grupo importante de denuncias, que además no solo están hechas contra la administración del doctor Quintero sino que, al mismo tiempo, hay denuncias hechas por el doctor Quintero contra otras personas. Todo tiene que estar enmarcado en esto. Lo que ha ocurrido es que en Bogotá hemos venido advirtiendo un aumento inusitado de diferentes denuncias en diferentes temas, que no son solamente contra el Alcalde, sino contra diversos sectores de la municipalidad en la que se presentan ese tipo de circunstancias. Lo que hacemos en la mesa es traer todos estos casos, ponerlos en consideración de los fiscales y determinar los resultados”.

Publicidad

¿Hay algún caso con avance especial? La veeduría Todos por Medellín ha puesto, por lo menos, cinco denuncias concretas...

“Entenderán que en cada denuncia en la etapa que estamos, que es de indagación, los elementos probatorios son reservados y no podemos contar absolutamente nada. Esta Fiscalía se caracteriza por hablar con resultados y decir las cosas cuando están consolidadas. No vamos a avanzar información al respecto hasta que este mismo grupo investigativo diga qué ha hecho en el marco de esas denuncias en Medellín”.