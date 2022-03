La fila estaba formada por ciudadanos que durante los últimos días no pudieron hacer el trámite ya fuera por desconocimiento, por falta de tiempo o porque, según señalaron, la página web de la Registraduría se encuentra caída desde hace varios días. Estos debieron esperar cerca de cuatro horas pare poder ser atendidos.

Uno de los afectados por la congestión de usuarios fue el señor Luis Cardona Benítez quien, orgulloso, dijo que viene votando desde 1976. Sin embargo, temeroso de no alcanzar a hacer el trámite, ya no se mostró tan seguro de si logrará hacerlo en estas elecciones.

“Yo siempre he votado en Abriaquí, pero ya vivo en el barrio El Pedregal y quiero registrar mi cédula para votar en la escuela que me queda a ocho cuadras. Sino la alcanzo a renovar, me va tocar ir a votar hasta el pueblo”, dijo consternado a la vez que agregó que, para él, faltó información sobre como hacer el trámite presencialmente.

Otro de los que dijo sentirse afectado fue el señor Marino Gómez, que después de muchos años retornó de Bogotá a Medellín. “Yo siempre había inscrito mi cédula en una escuela cerquita. Pero ayer me dijeron que solo podía hacerlo acá en Bomboná o por la página. Así que me tocó venirme”, dijo.

Varias personas también le manifestaron a El Colombiano que no habían podido inscribir su cédula porque sus patronos apenas les dieron permiso el día de hoy para hacer el trámite. “Queremos votar y vea las maromas que nos toca hacer”, dijo una mujer.