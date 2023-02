Con los deseos de buscar un mejor porvenir, Natalia Alzate Tabares tomó a mediados del año pasado un vuelo hacia Palma de Mallorca, España. Por cuenta del cáncer que los médicos del viejo continente le detectaron, el cual se le ha ido agravando de manera rápida, no ha tenido la posibilidad de regresar a Bello, donde vive su familia, debido a que su actual condición médica solo puede abordar aviones medicalizados.

Marina Tabares, madre de esta mujer de 41 años, asegura que su familia no saben cómo hacer para repatriarla, principalmente por los altos costos que tiene este vuelo, que es de 100.000 euros (unos 512 millones de pesos). “Nosotros no tenemos todo ese dinero porque somos una familia clase media. Hemos gestionado con la embajada y con otras autoridades, pero no nos resuelven nada. Y los médicos nos dicen que si no es en ese vuelo, ella se tiene que quedar en España”, le dijo a EL COLOMBIANO.

En esta isla española se encuentran dos de los tres hermanos y la hija mayor de Natalia tratando de buscar soluciones. Viajaron el pasado fin de semana y pensaban que iban a tener una respuesta para regresar los cuatro el sábado, para cuando tenían programado el vuelo de retorno. Pero el reloj sigue corriendo y con el paso de los minutos las opciones siguen restringidas a la decisión de los galenos, por lo que presienten que deberán volver sin ella.

Luego de varios esfuerzos, les extendieron por una semana más el vuelo hacia Colombia, para continuar con la búsqueda de las soluciones para poder viajar con Natali.