Pues bien, van cinco meses y la familia está en las mismas condiciones del primer día, en la completa ignorancia sobre las causas de la muerte del joven. En el video, la hermana de León David, Viviana, cuestionó el accionar de las autoridades: “Queremos que se conozca nuestro desconsuelo. Van cinco meses y no sabemos qué pasó con David. ¿Qué esconden? Queremos saber si fue envenenado, si fue muerte natural. Hemos puesto tutelas y no recibimos respuestas”.

La hermana de la víctima señaló que hay algunas dudas que no han sido resueltas, por ejemplo, por qué el cuerpo del joven tenía varios hematomas, si supuestamente no estuvo envuelto en ninguna riña. “¿Yo me pregunto es, si él estaba privado de la libertad, por qué lo trasladaron en un carro particular? ¿Lo maltrataron en ese trayecto? Queremos saber qué pasó entre la estación y el Hospital del Sur, a donde lo llevaron?”.

La hermana de León David agregó que la familia no ha recibido el dictamen de Medicina Legal sobre la muerte del joven. La familia continuará pidiendo una respuesta que satisfaga la necesidad de saber qué fue lo que pasó con el joven de 21 años.