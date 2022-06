El tiempo ya empezó a correr: la Arquidiócesis de Medellín tiene 48 horas para responder las preguntas que el periodista Juan Pablo Barrientos le envió el 19 de abril de 2020. Y el asunto no es menor. La orden se desprende de un fallo de la Corte Constitucional que, en cabeza de la magistrada Gloria Stella Ortiz, determinó que la información requerida por el periodista tiene un interés público.

“Tienen cuatro patrones: la mayoría son niños varones, muy pobres, de familias disfuncionales donde hay ausencia de una figura paterna. Muchas veces llegan a la iglesia con la intención de servir. Entonces, como la mayoría es pobre y no tiene para pagar un abogado, va a la curia a poner la denuncia, donde concilian con la iglesia. Eso lo encontré en esta investigación”.

“Había un indicio claro. Por otra sentencia de la Corte, ellos me habían respondido por 100 curas. De ellos, resulta que 25 habían sido denunciados por supuestos abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Por eso decidí preguntar por el resto, porque podría haber mucha información escondida. Eran preguntas básicas, que obedecían a cuándo se ordenó cada sacerdote, por qué parroquias ha pasado y si sobre ellos han recibido alguna denuncia de abuso sexual”.

¿Qué curso va a seguir la investigación luego de la sentencia de la Corte?

“Creo que no van a responder y eso es algo gravísimo. En otros países ya hemos visto que la iglesia ha desaparecido los archivos secretos y no se ha conocido la verdad sobre lo que pasó. Así no nos gusten las sentencias de los jueces, hay que acatarlas. Estos señores creen que el Derecho Canónico está por encima de la Constitución. Ahora le corresponde al juzgado 14 vigilar y velar por que la arquidiócesis entregue la información solicitada”.

Ayer, EL COLOMBIANO se comunicó con la Arquidiócesis de Medellín para conocer la respuesta frente al fallo de la Corte Constitucional. Desde allí respondieron que solo harían un pronunciamiento público que, hasta el cierre de esta edición, no había tenido lugar.