Quien respondió al señalamiento del alcalde fue Manuel Villa, quien fue el secretario Privado de Federico Gutiérrez. Esa dependencia es la encargada de la dotación. En un trino escrito con vehemencia, el exfuncionario le dijo a Quintero que era él quien tenía rabo de paja.

Explicó que la compra no había sido por 95 millones de pesos, sino por 77 millones. Y que, además, no era un televisor, como dijo Quintero, sino un monitor con cuatro pantallas. “Según el presupuesto oficial publicado en Secop, en el ítem 2.2.1.1, el valor es de 77 millones y lo comprado NO es un televisor sino un videowall compuesto por 4 pantallas de 55” cada una”, dijo Villa.