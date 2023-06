“No entendemos porque intervenir la EPS si estaba mejorando”: exgerente de Savia rechaza intervención de la Supersalud

En diálogo con EL COLOMBIANO, Lina Bustamante, quien lideraba la EPS hasta el pasado viernes, narra cómo se vivió la jornada al interior de esa entidad, por qué no se logró concretar el plan de capitalización con el que se buscaba enderezar sus cuentas y cuál es el diagnóstico de esa aseguradora, de la que dependen más de 1,6 millones de antioqueños, en su mayoría del régimen subsidiado.

¿Cómo recibieron en la EPS la decisión de la Superintendencia de intervenirlos?

“La noticia la tomamos con tranquilidad, sabíamos que Savia tenía la posibilidad de prórroga o de intervención, e igual estábamos trabajando por mejorar los indicadores. Creo que dejamos a Savia mejor de lo que la encontramos y los avances eran notorios en muchos aspectos, como el costo y los indicadores en salud. Creo que la Superintendencia encuentra unas muy buenas bases para sostener o poner mejor a la EPS”.

En su comunicado, la Superintendencia sostiene que no se logró mejorar la atención a los pacientes y que las cuentas siguen muy mal...

“Nosotros logramos aumentar el número de afiliados. En enero del año pasado había 1.643.000 afiliados y la dejamos con 1.682.000 afiliados a mayo. Eso es muy importante, porque a pesar de la crisis del sistema nosotros seguíamos teniendo un buen número de afiliados. Algo que es muy significativo es que el gasto administrativo Savia lo manejaba entre un 4.5% y 4.8%, para este año nos pusimos la meta de que estuviera por debajo de 4% y quedó en el 3.8% a mayo. Ese ahorro que hicimos en el tema administrativo nos sirvió para pagar la deuda a proveedores.

Seguimos pagando el 80% en giro directo, hay una pérdida acumulada del ejercicio de este año de $43.000 millones. En su comunicado la Supersalud dijo que los costos en salud aumentaron y no fue así, el año pasado cerramos a 114 el costo en salud y a mayo lo teníamos a 106. También avanzamos en los indicadores de salud, que pasaron de un porcentaje de cumplimiento de un 63% a 74% de un año a otro. Los indicadores que no se cumplen son los que no se cumplen a nivel nacional, como vacunación, tomas de citología, mamografía”.

Con base en esa información, usted considera entonces que la Supersalud faltó a la verdad en las razones que dio para la intervención...

“Creo que fue desafortunado el comunicado. Al principio dijeron que se evidenciaban reiteradas fallas a la atención de sus más de 1,6 millones de usuarios. Las fallas de atención que tiene Savia las tiene hoy todo el país y son fallas porque no hay acceso a los servicios de salud, el departamento y el país no tienen especialistas, no tiene oportunidad de cirugías y de ayudas diagnósticas especializadas. Esas fallas reiterativas son fallas del sistema, que tanto Savia como cualquier otra EPS tienen inconvenientes hoy”.