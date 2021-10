Rubiela, hija de María Alicia, narra detalladamente este dilema. “Mi mamá y yo estamos viviendo en una casita arrendada, entonces hemos estado pendientes a ver si, en algún momento, nos aprueban una ayuda”. Eso, sin embargo, no ha sido posible, describe Rubiela al unísono con su mamá, al pie de la casa que abandonaron.

Aunque ha pasado más de un mes desde que María Alicia Maquiu Herrera desocupó su casa por riesgo de colapso, las ayudas de vivienda por parte de la administración no se han visto, según ella. En Villa Guadalupe, nororiente de Medellín, 16 casas permanecen vacías y agrietadas, mientras sus dueños se rebuscan para el arriendo o se apretujan donde sus familiares.

En cuanto a Villa Guadalupe, fueron 38 los hogares remitidos al programa de Arrendamiento Temporal. De estos, reportó el Isvimed, dos han presentado documentación incompleta, en dos más no ha procedido la atención y otro firmó acta de no aceptación. El resto de hogares no han presentado documentación.

Pese a estas claridades, los Acevedo Maquiu no comprenden por qué les solicitan que parte de la familia renuncie a la posibilidad de recibir este apoyo. “Yo digo que renuncio a la ayuda y, después, cómo pago arriendo en otra parte”, dice Rubiela, tras aclarar que en principio pensó en no solicitar el subsidio para que se lo dieran a su mamá, pero ella misma le dijo que no, “¡que cómo era eso posible!”.

María Alicia sostiene que, si no fuera necesario, ellas no insistían, la cuestión es que los arriendos están muy caros. “¿Uno de dónde va a sacar más de 500.000 pesos mensuales? Yo solo pido que nos ayuden para costear lo de la vivienda, porque ya estoy que me enloquezco”, expone la mujer de 82 años.

Son 430.841 pesos los que pueden recibir como subsidio de arriendo quienes demuestren ser propietarios de una vivienda con recomendación de evacuación hasta que encuentren una solución definitiva, según el Isvimed. Los arrendatarios, por su parte, pueden acceder al beneficio hasta por tres meses.