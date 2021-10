En enero de 2019 en una finca del corregimiento Altamira, en Betulia, hubo una reunión en la que, por mandato de “Siopas”, se redistribuyeron las zonas y las funciones. “Alambre” no quedó contento con el cambio y se rebeló.

Desde 2016 el frente Suroeste del Clan del Golfo era la estructura predominante, lo que mantenía los índicadores de violencia a la baja en la subregión, debido a que no había confrontaciones activas.

Plata y plomo

El motivo no es otro que el dinero. Los grupos ya no solo están instalando plazas de vicio o “fletes” (como ellos les dicen) en las zonas rosas y parques principales, sino que están expandiendo la distribución a las haciendas.

La disidencia

En marzo de 2021 se volvió a resquebrajar la disidencia, cuando “la Erre” citó a varios mandos medios a una reunión. “Yo les mandé una persona para que escuchara todo, y dijeron que yo estaba haciendo cosas mal hechas y que me tenían que hacer a un lado. A los 15 días llamé a ‘la Erre’ y le dije: ‘si cuadramos, bien, pero no me voy a dejar matar, véngase el problema que se venga”, explicó “Carne Rancia”.

Después de eso, empezaron a aniquilar a varios de sus compinches. “Esas masacres las hacen es contra mí, la cogieron contra mis trabajadores de confianza diciendo que eran sapos, ahora entiendo que era por debilitarme”, agregó en un interrogatorio.

El conflicto ha ido escalando por un intento de retoma del poder por parte de “Siopas”, quien no está dispuesto a perder el Suroeste. Su persecución puso contra las cuerdas a los disidentes, que prefirieron someterse a la justicia antes que ser ejecutados.

“Sangre” fue detenido en La Estrella, el 9 de junio pasado; “La Erre” se entregó en una finca de Marinilla, el 21 de julio; y “Andrés el Resabiado”, su supuesto cabecilla financiero, lo hizo el 18 de agosto en el barrio Manrique de Medellín. Hoy los tres están presos, pero esto no apaciguó la violencia y le pidieron protección a las autoridades, porque temen por sus vidas y las de sus familias.

En palabras de “Carne Rancia”, “la guerra en estos momentos es con los Gaitanistas, y con esos manes de ‘la Oficina’, y entre ‘la Erre’ y yo. Ya cuadré la bandola mía, tengo 93 manes armados y listos”