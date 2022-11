Los sectores

EPM ha llamado la atención y ha dicho que la participación de todos, incluidos los niños, es importante. Para que haya claridad, a continuación precisaremos cada uno de los 22 sectores que harán parte del simulacro.

Briceño: sectores Palestina, La Cristalina.

Ituango: La Rica Torrente.

Valdivia: Remolinos-Tapias, Puerto Valdivia Centro, El Pescado, El Pescadito, Raudal Viejo sector La Llana, Puerto Raudal, Palomas 1, Palomas 2, Palomas (Lavadero El moreno), Palomas 4, El Quince Alto, El quince 2 Centro, El Quince 3 Bajo, La Coposa-Puerto Nery, El Catorce-La Cancha, El Catorce-Miramar Puquí.

Tarazá: El Doce Puquí, Bocas de Purí, Barrio Nuevo.

Persisten dudas

Los habitantes de Puerto Valdivia no olvidan la emergencia que, por cuenta de Hidroituango, sufrieron en 2018. Desde eso, en el corregimiento duermen con un ojo abierto, vigilando el Cauca.

Amalia Múnera, habitante de Puerto Valdivia, contó que hay cierta renuencia sobre el simulacro y la posterior evacuación. Comentó que la información sobre el ejercicio de mañana les ha llegado a través de los líderes comunitarios.

Sin embargo, dijo la habitante, hay desconfianza: “Esta mañana me preguntaron si yo iba a participar en el simulacro. Dije que sí y me respondieron que para qué. Muchos no quieren participar y no confían en EPM.