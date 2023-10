Y aunque adicionalmente la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión vial Devimar, habilitó un permiso para ampliar el horario permitido para el transporte de gas desde los pozos de Sahagún (Córdoba) por el carreteable de la Costa Atlántica y Túnel de Occidente, la operación no ha estado exenta de dificultades, según EPM.

Para entrega de información y recepción de quejas, habilitó la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115 y 01 8000 415 115 y tiene disponibles sus cuentas en redes sociales: en X (anterior Twitter) es @epmestamosahi y en Facebook, EPMestamosahi.

La emergencia del puente sobre la quebrada El Cedro, ubicado en el corregimiento Mellitos, en jurisdicción de Necoclí, se dio por la caída de la base de su estructura y por motivos que aún no han sido explicados. Por fortuna no dejó heridos ni muertos porque en el momento no transitaba por allí ningún carro.

De manera provisional, las autoridades recomendaron desviarse por tres vías: Arboletes - San Pedro de Urabá - El Tres; Arboletes - Mellito - Tambito y, la tercera, Arboletes- San Pedro de Urabá - El Bobal, todas sin pavimentar. Aún no se ha anunciado cuándo estará la solución definitiva.