“La verdad es que es bastante atípica mi presencia en la política. Yo siempre he dicho que en mi familia no había habido ni siquiera un presidente de Junta de Acción Comunal. No tengo ninguna trayectoria familiar, ni pertenezco a ningún clan, ni a ninguna herencia, ni a ningún legado político. Yo soy hijo de un policía y un ama de casa. Mi padre prestaba sus servicios en la Policía Metropolitana de Medellín y en 1996 lo asesinaron en el Parque de San Antonio. Yo tenía 17 años y él 41”.

¿Cómo fue eso?

“Fueron unos criminales que lo siguieron luego de que terminó el turno y lo mataron en el Parque de San Antonio. Yo, como les digo, fui formado por mi padre y mi madre en los escuadrones de policía, en una época de muchísima violencia guerrillera. Nos tocaba ir con mi padre de pueblo en pueblo. Yo la primaria la terminé haciendo en ocho escuelas de Antioquia. Toda la vida me preparé para ser oficial de la policía”.

¿Le gustaba? ¿Usted se veía vestido de policía?

“Mi sueño era ser general de la policía y para eso me preparé. Ya luego, cuando comencé el bachillerato, mi padre me metió al colegio militar José María Cordova. Ahí cursé todos mis estudios y cuando todo estaba listo para irme a la escuela de cadetes, ahí asesinaron a mi padre y mi vida dio un vuelco total“.

¿Usted se desencantó?

“Sí, pero es que ya no podía irme porque me tocaba ponerme a trabajar para sostener a mi familia. Entonces me metí a la Universidad Autónoma, estudié Derecho y ahí le ayudé a mi madre a levantar a mis hermanos. Yo era estudioso y resulta que a un profesor lo nombraron director de la Fiscalía en Medellín y comencé a trabajar con él como asistente. Fui cinco años asistente de fiscal. Cuando me gradué, con un crédito del Icetex, me voy a estudiar a Madrid, a la Universidad Carlos III. Pedí una licencia en Fiscalía, pero solo me la dieron para la mitad del master. Me negaron la renovación, entonces tenía que decidir: si terminar los estudios o si quedarme sin trabajo. Pero tomo la decisión de seguir estudiando y cuando llego decido meterme a la política”.

¿Y por qué tomó esa decisión?

“Como le parece que estando en la Universidad, ofrecieron una beca para una especialización en literatura y poder. Resulta que el director era José Saramago. Pues cómo me iba a perder la oportunidad de ser su alumno. Él ya estaba entrado en años. Me postulé y me la gané. Ahí me enamoré de la política”.

Entonces, usted llega y qué hace.

“Tomé la decisión de meterme a la política como candidato a la Alcaldía de Medellín en 2004. Ya van a ser 20 años. Pero recién llegué de España busqué algo que fuera afín con mi ideología y lo que más correspondía era el Partido Liberal. Un profesor de la universidad me invita y así empiezo a hacer política con Ramón Elejalde. Ahí participé en una campaña al Congreso en 2005. Y luego fui candidato al Concejo de Medellín en 2007, pero quedé con la votación número 22, de 21 concejales posibles”.