“Quintero sembró odio en Antioquia”: Juan Diego Gómez

El precandidato a la Gobernación por parte de los Conservadores de Vida, facción del Partido Conservador en Antioquia, Juan Diego Gómez, avanza en la obtención del aval por esa colectividad. En diálogo con este diario, habla sobre su alianza con Andrés Julián Rendón, Mauricio Tobón y Eugenio Prieto, además de su supuesta cercanía con Daniel Quintero y de posibles conversaciones con su rival político Carlos Andrés Trujillo.

Cómo va la campaña: ¿buscará aval o irá por firmas? “Para poder aspirar por un movimiento de ciudadanos o por otro partido, debí haber renunciado a la curul en el Senado y al partido antes del 28 de junio del año pasado. Sí o sí, tiene que ser una aspiración por el partido. Le he contado al presidente Efraín Cepeda que hemos acogido el llamado de un grupo de empresarios y dirigentes políticos para reconciliar a Antioquia. En ese grupo estamos Eugenio Prieto, Andrés Julián Rendón, Mauricio Tobón y hace unos días le extendimos invitación a Luis Fernando Suárez”. ¿Por qué invitar a Suárez? “A ver, si uno quisiera evaluar qué ha pasado en la Gobernación de Antioquia, lo primero que hay que hacer es asumir la responsabilidad: nosotros votamos por Aníbal Gaviria. Hoy sentimos que el gobernador ha acertado en algunas cosas, en otras no y que hay otras por mejorar. Sin embargo, hay un grupo del Centro Democrático y empresarios que han pedido que por favor no dividamos el departamento, para que no vaya a pasar lo que sucedió hace cuatro años con Daniel Quintero en Medellín, que la derecha se dividió”. ¿Es una estrategia de contención o de respaldo a Gaviria? “Aníbal estuvo por fuera del cargo dos años por un asunto judicial que todavía no resuelve, por lo que su gestión se quedó a la mitad. Si usted me pregunta, considero que pasa raspando, hay muchos temas por resolver. Ahora bien, Luis Fernando es un hombre decente, aunque creo que no tuvo mucha iniciativa. Tuvo dos años en un puesto como encargado para hacer muchas de las propuestas que hoy le plantea Antioquia y no recuerdo la ejecución de alguna”. Bueno, si Suárez acepta la conversación sería entre cinco, cómo escogerán candidato... “Hay tres vías. La primera es el consenso, pero esa es difícil, todos tenemos los méritos y la ambición para no ceder. Quedan dos caminos: una consulta interpartidista que, de ser el camino, se celebraría a principios de junio; o una encuesta. Toca esperar qué camino tomar, porque en la mesa nos acompañan la ASI, Aico, una porción de los verdes, Cambio Radical, parte del Liberal, un segmento de la U, el Centro Democrático y la mayoría del Conservador”. ¿Rodeará al escogido en caso de que otro nombre quede? “Lo más importante para que esa decisión sea legítima es que los actores que participemos del mecanismo seamos sus validadores, para que esto sea algo auténtico y lo respetemos. En mi caso doy la garantía de que si quedo como candidato trabajaré con muchísima energía para ganar la Gobernación, si eso no pasa y queda otro nombre, trabajaría con la misma intensidad”.

Hablemos de fechas... “El mecanismo debería estar listo finalizando mayo o empezando junio. Y, aunque no es oficial, si fuera consulta, tendría que ser antes del 4 de junio que es la fecha establecida por la Registraduría; si fuera encuesta, podríamos tener hasta mediados de julio, antes de las inscripciones que cierran el 29 de ese mes”. Ha dicho que le preocupa el bloque Petro-Quintero en Antioquia, representado por Trujillo, Julián Bedoya y Esteban Restrepo, ¿por qué? “Lo primero es que Quintero sembró el odio en Antioquia: ha querido que los antioqueños de menos recursos no quieran a su clase empresarial. Y ese odio se ha ido metiendo en todos los escenarios sociales. Lo segundo, una improvisación total: ha gobernado con gente que no es de la ciudad. Y lo tercero es que ha puesto en riesgo a Empresas Públicas de Medellín, Hidroituango, y con ello el patrimonio de los antioqueños. Eso lo quieren extrapolar al departamento”. Pero a usted se le asoció con Quintero en un principio... “Absolutamente no. Primero, Juan Diego Gómez y Conservadores de Vida no votaron por Daniel Quintero; votamos por Alfredo Ramos, quien obtuvo la segunda votación. Segundo, que personas afines a nuestro movimiento tengan relación con Quintero no me convierte en quinterista, como lo quisieron plantear quienes apoyaron la revocatoria. Y por último, las personas que dicen que soy cercano a Quintero por Carlos Mario Montoya, exsecretario de Control y Gestión Territorial, desconocen una parte del cuento. Carlos Mario fue responsable de que Conservadores de Vida apoyara a Aníbal Gaviria, pero llegó solo a la campaña de Quintero. Es un buen amigo, un hombre a quien valoro y aprecio, pero que toma decisiones independientes. No tuve cuotas ni beneficios en esta Alcaldía”. Volvamos al aval. ¿No tendrá que disputarlo con el senador Carlos Trujillo? “A ver, hay dos elementos. Trujillo presidía el Partido Conservador y lo llevó a ser partido de gobierno con Gustavo Petro. Después de la elección de Efraín Cepeda como presidente, hemos visto un gran liderazgo por parte de Nicolás Albeiro Echeverry, vocero oficial del partido en el Senado y un hombre muy cercano a nuestro movimiento. Y lo propio ha hecho el presidente del partido: ya hoy tenemos tres proyectos de ley que la colectividad no ha apoyado”.