El 28 de agosto de 2012, cuando le encargó al Consorcio CCC Ituango (CCCI) la construcción de las obras principales de Hidroituango, el boletín de prensa decía: “EPM adjudicó el contrato más importante de su historia”. Diez años y tres meses después, luego de construir la presa, el vertedero, más de 50 kilómetros de túneles y ejecutar los concretos de las unidades de generación uno y dos, CCCI le dijo adiós a la megaobra que estuvo marcada por la gran crisis de 2018.

Santiago García Cadavid, representante de CCCI, habló con EL COLOMBIANO de la emergencia, las responsabilidades, la licencia ambiental del tercer túnel y de las disputas políticas y legales sobre la megaobra.

¿Cuál fue el momento más difícil de estos 10 años al frente de Hidroituango?

“Toda la contingencia fue un periodo supremamente complicado. Particularmente recuerdo un momento, tal vez fue el 16 de mayo (de 2018), cuando empezó a salir agua por la galería 284 en la pata de la presa. Llegamos a pensar que si eso se exacerbaba podía romper la presa que era el máximo temor que teníamos. Esa noche amanecí en constante comunicación con las más altas esferas del Consorcio, de la Alcaldía y EPM porque las determinaciones que se hubieran desprendido eran muy complicadas. Acompañamos ese fenómeno y gracias a las acciones que se tomaron aquello cesó. Tal vez fue la noche más negra”.

¿Cómo recuerda la emergencia, cómo fueron esos días en los que ustedes y EPM fueron los primeros que tuvieron que enfrentar la crisis?

“Hubo momentos muy difíciles, este fenómeno de presurizar las cavernas con el paso del río Cauca. La gente no dimensiona que lo que allí pasó por más de 10 meses fue un taladro con una potencia equivalente al 17% de la energía que consume el país, todos los días, a toda hora. Eso alcanzó a generar una gran destrucción interna, era inevitable porque si no se hubiera tomado esa decisión hubiera sido una catástrofe. Los fenómenos que se generaban en los túneles producían gran temor entre todo el personal y los colaboradores. Hubo momentos en los que nos evacuaron por prevención. Para ese entonces no se tenía tan monitoreado el proyecto y se tomaron decisiones de evacuación que generaban miedo y zozobra en la gente a la hora de volver a los frentes de obra, fue muy difícil en algunas oportunidades convencer a nuestro colaboradores. Por eso resalto su valentía y coraje”.

¿Cómo resume estos 10 años al frente del proyecto? Hubo retrasos, complicaciones, una emergencia sin ningún precedente, disputas políticas.

“Realmente en los primeros años, hasta la contingencia, si bien era un proyecto de muy alta envergadura, se hizo en el marco de una planeación muy bien hecha y bien acompañada. Siempre estuvimos logrando las metas del proyecto. Este accidente de la contingencia sí suscitó una crisis de una magnitud que impidió continuar ejecutando la obra de manera tranquila.

Gracias a Dios teníamos una capacidad instalada muy grande, 600 equipos, 8.000 colaborares, capacidad de producción de concretos enorme, lo que permitió adelantar obras en ese momento crítico. Gracias a que llevábamos una ejecución de un ritmo muy bonito, una obra de ingeniería bien planeada, esas capacidades nos permitieron enfrentar la contingencia lo más ordenado posible, dentro del caos que aquello generó. El proyecto se salvó”.

A la luz de los hechos, las pruebas, los informes causa-raíz, ¿qué fue lo que pasó y originó la emergencia de Hidroituango?

“Sobre la causa-raíz de lo que allí pasó quisiera no referirme, es un asunto que está siendo discutido en el tribunal de arbitramento. Estas discusiones gozan de confidencialidad.

En Hidroituango, cuando sucedió la contingencia, se venía ejecutando el proyecto y lo llevábamos al 94%. Estábamos ad portas de ponerlo a generar. Ningún túnel de desviación se prevé para que colapse, lo que pasó, sin referirnos a su causa, fue una cosa absolutamente indeseada tanto por quien lo diseñó, como para quién lo construyó e hizo la interventoría.

Fue una solución, morbosamente empleada por algunos políticos, que de una manera despectiva emplearon esa situación para referirse a un plan que teníamos instalado, que lo que único que consideraba era poner un tercer turno de trabajo y más equipos. No era correr y hacer las cosas de manera indebida, las normas técnicas seguían estando vigentes y presentes. Y todas se cumplieron. El proyecto tenía un norte muy bonito, estábamos a punto de escribir un libro para los anales de la historia de la ingeniería de cómo recuperar un proyecto hidroeléctrico y desafortunadamente se presentó esa contingencia. Ese tema, que todos lamentamos, marcó un antes y un después. Tenemos la convicción de que no tuvimos responsabilidad en esa causa”.

Se refiere al plan de aceleración firmado en diciembre de 2015. Muchos sectores señalan que su implementación fue lo que generó la contingencia.

“Así es, efectivamente no tiene nada que ver. En términos de ingeniería, acelerar es cambiar de velocidad. Ha sido muy vilipendiado, era un plan de recuperación de tiempo. ¿Cómo se recupera tiempo en un proyecto? Aprovechando todos los minutos no trabajados, trabajando hasta los fines de semana, festivos, 24 horas todos los días. Eso fue lo que hicimos, aprovechar esos momentos. ¿Qué se necesitaba? Más personal, más equipos, más recursos para poder trabajar de corrido, pero no es que en un plan de aceleración usted haga cosas a medias, no, había que ejecutar la misma obra con las mismas especificaciones. ¿Cómo? Ganamos tiempo en productividad haciendo obras también en los periodos que había descanso”.

¿Qué pasó con la prima de bonificación por $70.000 millones que se pactó por ese plan de aceleración?

“Ese es un tema que está en el tribunal de arbitramento”.