En zonas rurales del Oriente escasea el agua

El Carmen de Viboral, ubicado en el Oriente antioqueño, está teniendo un desabastecimiento de agua en su zona norte y en algunas veredas cercanas a la zona urbana, lo que impide seguir una de las medidas recomendadas por la OMS para prevenir el contagio de la covid-19: lavarse las manos.

Según el alcalde del municipio, John Fredy Quintero, el hecho de que todas las personas estén en sus casas desde el pasado 19 de marzo ha provocado que el desabastecimiento sea cada vez mayor. “Ahora no solo tenemos que cuidar que la gente no salga de sus casas, sino que tenemos que estar pendientes de que no hagan mal uso del servicio. Nos llegan denuncias de gente lavando carros”, señaló.

En sectores como Samaria, El Cerro y Quirama, el servicio de acueducto llega entre las 3:00 a.m. y las 11:00.a.m.

Según Diego Osorio, uno de los habitantes de Samaria, los cortes se vienen presentando desde enero. El alcalde Quintero dijo que el acueducto municipal es descentralizado y que las veredas que cuentan con acueducto tienen autonomía para el manejo.

Para la alcaldía, el problema está en que “los acueductos veredales no están midiendo el impacto de venderle el derecho a urbanizaciones, parcelaciones y propiedades nuevas, pues esto, sumado al cambio climático y a la demanda en crecimiento en el municipio, está dejando sin cómo responderles a los habitantes”.

En esto concuerda Osorio, quien manifiesta estar de acuerdo con que vendan el servicio a las personas que lo necesitan, pero aclara que “es necesario que inviertan en mejorar el acueducto”.