Los $6.962 millones mencionados serían irrecuperables porque estos se destinaron para muros, puertas, extintores, adecuaciones en ascensores, techos, impermeabilización, paredes, limpiezas, y redes hidrosanitarias y eléctricas. Además, la contratación hecha por la Alcaldía para poner a punto la clínica también fue cuestionada. Tras firmar un contrato macro con la EDU por $13.102 millones, vinieron tres ampliaciones y una adición de $10.642 millones. Para cumplir, la EDU suscribió otros tres contratos, y uno de ellos fue cuestionado por la Contraloría porque el contratista no habría sido idóneo.