En Murindó aguantan hambre mientras esperan la reubicación del pueblo

Además de ese problema, Quejada añadió que el municipio también sería el único del departamento que no tiene red de acueducto ni alcantarillado, un problema que se ha traducido en la imposibilidad para adelantar proyectos de vivienda nueva que ayuden a suplir las precarias condiciones de los habitantes.

Luego de más de tres décadas de promesas, la reubicación de Murindó, uno de los territorios más pobres del Urabá antioqueño, continúa enredada en planes que no salen del papel.

Bajo esa perspectiva, Andrés Fernando Mesa Valencia, diputado que citó aquel debate de control político, planteó que, pese a que la reubicación maneja un plazo aproximado de 12 años, los últimos tres años se habrían perdido.

Según sostuvo, a los retratos en la construcción de la vía de acceso, se suma que todavía hay dudas sobre el terreno en el que se construiría el nuevo casco urbano, así como recursos faltantes en el fondo con el que se financiará esa tarea.

“Evidenciamos que no ha habido ningún avance significativo, más allá de la constitución de un comité departamental para la reubicación, que se conformó en septiembre de 2022. Hay un plan de acción a 12 años, pero ese plan ya ha perdido dos o tres años”, expresó el corporado.

“Hoy la comunidad de Murindó sigue sufriendo las inundaciones y la imposibilidad de inversión, porque no se puede invertir en un hospital porque va a ser reubicado, no se puede invertir en una escuela porque va a ser reubicada. Además, las inversiones PDET no superan los $4.000 millones”, añadió Mesa Valencia.