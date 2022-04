Sobre el fenómeno del reclutamiento de menores en este sector del nororiente de la ciudad, la Personería de Medellín y la Policía Metropolitana poco saben.

Desde el Ministerio Público señalaron que están haciendo trabajo en las zonas para esclarecer esta situación aunque no tienen denuncias de forma particular. En la misma línea se pronunció la Policía, aunque el comandante del comando del Valle de Aburrá, general Javier Josué Martín, no dio más detalles al respecto.

La líder comunitaria de Moravia, Vanessa Álvarez, también fue consultada sobre esto y, con plena convicción, aseguró: “para nada, esto por acá no pasa”. Su pronunciamiento fue corroborado por habitantes de la zona que la acompañaban, mientras se dispersaban las manifestaciones en este sector en la mañana de ayer, en medio del proceso de desalojo que está vigente en el sector El Morro (ver recuadro).

Pero sí pasa

Aunque no hay denuncias de reclutamiento de menores, particularmente, en Moravia, sí se conoce que las estructuras delincuenciales buscan a menores de edad en la ciudad, principalmente en sectores vulnerables, para que formen parte de sus filas.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Daniel Mazo, dijo: “Estamos en esta investigación conjunta entre la Policía Metropolitana y la Policía Antioquia. Lo que sabemos es que los sicarios los están moviendo desde el área metropolitana hasta otros municipios”.