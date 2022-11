No obstante, los votos sobre los que algunos corporados no ven claridad aún para elegir la mesa del próximo año son los de Dora Saldarriaga y Luis Carlos Hernández. Por el momento, también ha trascendido por fuentes internas que postularían a Simón Pérez, a quien ven como una persona más ecuánime a la hora de relacionarse con la Alcaldía de Medellín, lo que permitiría al Concejo mayores garantías para las personas que están en independencia u oposición.

Por lo pronto no se sabe qué pasará, pues un solo voto puede ser determinante. El precedente no es el mejor, pues la elección que se hizo el año pasado de la mesa directiva de 2022, que dejó a Lucas Cañas como presidente, estuvo marcada de polémicas, señalamientos y hasta manifestaciones directas y públicas de parte del alcalde Daniel Quintero, quien para muchos habría irrespetado la autonomía de la corporación en varias ocasiones.

Publicidad

Por otro lado, durante la presentación del informe de su gestión, Saldarriaga manifestó que el rol es importante, pero que en ocasiones la representación del concejal ante la junta directiva es relegada. Dijo también que desde la corporación se debe reforzar el acompañamiento a las entidades en la visión de justicia ambiental y adaptación del cambio climático, pues son aspectos que están causando estragos en la ciudad.

A Saldarriaga le resaltaron su labor como integrante de la junta del AMVA y algunos concejales manifestaron su preocupación por las pocas veces que esta se reúne en el año y consideraron que esto “conlleva a no tener control sobre la inversión de los recursos, el Área Metropolitana no termina haciendo su rol pues no sabe con certeza a dónde van dirigidos los recursos, no hay cumplimiento a sus obligaciones en su totalidad”.