Así se mueven los senadores antioqueños de cara a las elecciones a Congreso de 2026

La gestión de los senadores antioqueños para este periodo ha estado marcada de forma particular por la tensión ante las duras relaciones del Departamento y el Distrito de Medellín con el Gobierno del presidente Gustavo Petro , en especial bajo los gobiernos de Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez , lo que no los ha dejado exentos de roces internos como bancada regional. Esto, en medio de discusiones sobre propuestas nacionales, como las reformas, o frente a temas relacionados específicamente con los intereses de Antioquia.

Algunos de los que han sido opositores al Gobierno desde el primer día de este periodo consideran que han unido esfuerzos para exigir respeto y recursos para Antioquia. Y aunque reconocieron que en ocasiones sus reclamos no han revertido decisiones concretas, como no girar los recursos de la Nación para terminar el Toyo, sí influyeron en que, por ejemplo, le cedieran los contratos al departamento para concluir las obras pendientes.

Por su lado, Nicolás Albeiro Echeverry (100.888), de Conservadores de Vida, reiteró que sí hará campaña a Congreso, pero no a Senado, sino a la Cámara de Representantes, en fórmula con Juan Diego Gómez, quien quiere ser senador una vez más, tras dejar esa apuesta en las elecciones pasadas para lanzarse a la Gobernación de Antioquia en 2023. Carlos Andrés Trujillo no respondió cuál será su futuro electoral.

De los cuatro senadores del Partido Conservador, aspirará de nuevo Mauricio Giraldo (105.690 votos en 2022) , del equipo conocido como los Marianos, pero no se sabe con certeza si lo hará en fórmula de nuevo con su compañero debutante en 2022, el actual representante Luis Miguel López. También buscará curul en el Senado otra vez Germán Blanco (93.548), del matiz Consenso, quien hará fórmula con el exdiputado de Antioquia Juan Camilo Callejas.

De los dos senadores del Partido Liberal, solo Juan Diego Echavarría (93.924), quien ha sido del equipo del exsenador Julián Bedoya, confirmó que no aspirará de nuevo en 2026; sin embargo, no dio detalles de cuál será su apuesta electoral, que podría tener futuro en las elecciones locales de 2027, pues en La Estrella, sur del Valle de Aburrá, de donde ya fue alcalde, tiene potencial en votantes. Por su lado, de John Jairo Roldán no se sabe si volverá a buscar una curul en el Senado.

En el Partido de la U, Juan Felipe Lemos (86.960) ha dicho que es muy seguro que aspire a repetir curul en Senado y que se iría con dos o tres fórmulas a Cámara por Antioquia, de las cuales ya tienen muy definida la del excongresista y exdirector de la Unidad de Víctimas en el departamento, Wilson Córdoba.

En el caso del Partido Comunes, no aspirará de nuevo en 2026 Ómar de Jesús Restrepo (curul por Acuerdo de Paz en 2022), pues se concentrará en prepararse para hacer campaña y lanzarse a la Asamblea de Antioquia en las elecciones territoriales de 2027, con la apuesta de promover la implementación del Acuerdo de Paz.

Por los lados del Pacto Histórico, de los dos senadores antioqueños, solo Isabel Zuleta (lista cerrada en 2022) confirmó que sí aspirará de nuevo, a la espera de las directrices de la colectividad y de las garantías que existan. Álex Flórez, el aliado y amigo del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, no respondió sobre los planes que tiene para las próximas elecciones. Tampoco respondió sobre este tema la senadora de Alianza Social Independiente Sor Berenice Bedoya.



