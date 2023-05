Pastor Alape busca ser el alcalde de Puerto Berrío, el pueblo donde nació

La cara de Pastor Alape aparecerá en el tarjetón para elegir al próximo alcalde de Puerto Berrío, el 29 de octubre. No es un hecho cualquiera para ese municipio del Magdalena Medio antioqueño. Alape fue uno de los máximos líderes que tuvieron las extintas Farc y es responsable del terror que vivieron muchas comunidades por cuenta del conflicto armado. Pero, también, es uno de los firmantes del Acuerdo de Paz que más voluntad ha expresado para esclarecer la verdad de lo sucedido en esa guerra absurda y reconocer sus actos ante las víctimas.

Esos actos de reconciliación han marcado el recorrido de Alape desde que dejó las armas y ahora quiere demostrar que puede trabajar por unos ideales desde la democracia, como él mismo ha manifestado. La aspiración de Alape se oficializó en Medellín, la semana pasada, junto a otras 41 candidaturas que, en la coalición del Pacto Histórico, avalará en Antioquia el partido Comunes, creado tras la firma del Acuerdo de Paz.

Con su nueva apuesta en marcha, el ahora precandidato entregó su cargo como delegado de Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Se despidió en una reunión a la que asistieron otros reincorporados, compañeros suyos, a quienes aún llama camaradas.

“Salgo a otras tareas de la lucha revolucionaria”, les dijo Alape en la despedida, haciendo referencia a la decisión de lanzarse a la Alcaldía de Puerto Berrío, el pueblo donde nació. Fue en esas tierras calurosas, bordeadas por el imponente río Magdalena, donde Alape se inició en la guerra. A finales de la década del 70 ingresó al frente 4 de las Farc, con injerencia en esa región.

Empezó como guerrillero raso y fue escalando en la pirámide de mando. Para mediados de los 80 ingresó a la dirección de dicho frente, aunque pasó por otras designaciones, hasta convertirse, en 1993, en comandante del Bloque Magdalena Medio, rol que ostentó hasta 2012 y durante el cual enfrentó, además, el exterminio ocasionado por la incursión paramilitar en la zona, que aún tiene reductos.

Además, cumplió un rol activo en el proceso de paz, desde su etapa de exploraciones hasta la implementación del Acuerdo, lo que incluye su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sus versiones a la Comisión de la Verdad.

Pastor Alape buscará conquistar los votos de ciudadanos que saben bien lo que ha sido el conflicto armado. Solo por poner un ejemplo, Puerto Berrío es emblemático porque sus habitantes adoptaron, enterraron y les rezaron a los muertos que llegaban por azar al pueblo, arrastrados por las aguas del río, muchos de ellos mutilados, con heridas de balas y signos de tortura, sin rostro, sin nombre. Y también tienen sus propios muertos por causa de la violencia.

Hoy en Puerto Berrío las opiniones están divididas en el pueblo respecto a la candidatura de Alape. Fuentes que pidieron reservar sus nombres contaron que es posible que tenga garantías para hacer campaña, pues los actores armados que persisten en el territorio están más enfocados en el lucro de actividades ilegales.

No obstante, tendría que luchar contra la opinión desfavorable de un sector que no le perdonará que haya sido guerrillero, si bien, podría no ser el común denominador. Lo que sí podrían cobrarle es que, aunque parte de su familia aún tiene arraigo en Puerto Berrío, él en sí ha sido una figura ausente en el municipio.

Por ello, puede ser que Alape venga cocinando hace meses esta candidatura. Se le ha visto en algunos de los barrios más pobres, dándose a conocer, trabajando en obras, haciendo conversatorios y visitando zonas a las que otros políticos no van. Además, tendrá que hacer frente a las fuerzas políticas que han gobernado y que no son propiamente de corte de izquierda.

Pero el precandidato está decidido a buscar el apoyo en las urnas: “Construir un proceso que va más allá de la Alcaldía (...) hacer pedagogía sobre el servidor público como sujeto de servicio a la comunidad”. Habrá que esperar qué tantos votos le dan en octubre.

Otras precandidaturas del partido Comunes

El partido Comunes, en la coalición del Pacto Histórico, presentó como precandidato a la Alcaldía de Medellín al profesor Juan Guillermo Gómez, así como a 10 aspirantes a JAL de las comunas Manrique, Aranjuez, Doce de Octubre, Villa Hermosa y San Javier, y los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.

A la Asamblea departamental avalarán al firmante Manuel González y tendrán precandidaturas a las alcaldías de Campamento, Anorí, Vigía del Fuerte, Urrao, Chigorodó y Buriticá. Tienen 24 aspirantes a los concejos de Puerto Berrío, Medellín, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Vigía del Fuerte, Marinilla, Urrao, Girardota, Itagüí, Dabeiba, Apartadó, San José de Apartadó, Frontino, y Anorí.