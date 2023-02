Andree Uribe es una de las cuatro personas que compite por la precandidatura del movimiento Independientes, con el que el alcalde Daniel Quintero ganó las elecciones y con el que espera darle continuidad a su gobierno. En noviembre pasado, renunció al cargo de secretaria de Salud con la intención de embarcarse en una campaña con la que aspira a ser la sucesora de su actual jefe político. En esa carrera está al lado de otros exfuncionarios de Quintero que quieren heredar el poder.

Uribe, quien fue alcaldesa encargada durante la suspensión provisional de Quintero, habló con EL COLOMBIANO en compañía de su asesor Amauri Chamorro, el mismo que ha tenido contratos con la Alcaldía como asesor político y de comunicaciones de Quintero.

¿Cómo fue el proceso para que el equipo de Independientes la incluyera en sus precandidatos?

“He hecho parte de la construcción del movimiento Independientes, que es de las y los jóvenes que creemos que la política puede hacerse de una manera distinta. En ese ejercicio, entré a la estrategia y la metodología de selección de Independientes. Estoy casi segura de que vamos a ganar esa encuesta para poder continuar. Como iniciamos en este movimiento, quiero ser coherente, continuar en este proceso y decantar la estrategia”.

¿Cómo le ha ido en los foros para decantar precandidaturas?

“Estamos en esos foros para discutir temas de ciudad, pero cada uno está en su estrategia y campaña. Yo tengo una forma de hacer campaña en la calle, en pandemia siempre estuve en el territorio, he regresado y he tenido buena acogida. Hay autonomía en esta campaña para construir las banderas y los principios que vamos como a ahondar con un enfoque social. En esos foros se discute la visión de ciudad y se hacen las encuestas que van decantando, algunos van saliendo del escenario, se pueden sumar a los que quedan o tomar otras decisiones políticas, con el fin de que quede una sola representación del movimiento y más adelante tomar decisiones de consulta”.

¿Cómo ve a los otros precandidatos, merecen estar ahí?

“Todos tienen habilidades y cualidades para liderar la ciudad, y han mostrado capacidades en su gestión pública. Yo tengo varias ventajas: fui alcaldesa, he manejado el presupuesto de la Alcaldía. Tuve una Secretaría que se cargó la administración completa varios años. Más o menos dos años y medio, yo estuve a cargo de la Secretaría de Salud y del resto de las secretarías, en términos técnicos y de direccionamiento de la ciudad. No se movía nada de las políticas públicas, en relación a lo técnico, sin mi concepto. Tengo experiencia en articulación con los demás sectores, también trabajé en el sector privado, en clínicas y hospitales, he estado en el Gobierno Nacional, en el MinTIC, sé cómo conseguir recursos nacionales. Todo eso, más la experiencia académica y de dónde vengo, hace que tenga un montón de ventajas frente a mis compañeros, pero ellos también tienen fortalezas”.

Esa posible consulta más adelante, ¿sería con sectores o partidos distintos, como liberales o conservadores?

“Es una proyección política importante de hacer convergencia. Como precandidata, y en su momento como candidata, quiero buscar reunión, articulación, armonización entre todos los precandidatos para lograr convergencia y que podamos ganar. Irnos solos, tal vez, no es una opción para garantizar la victoria”.

¿Con quién nunca se aliaría?

Todas las personas que converjan en mi filosofía y en mi forma de ver la vida y de solucionar los problemas son bienvenidos. Mis líneas rojas son lo que atente contra la seguridad de las personas, la garantía de derechos y la representación del Estado como garante de derechos, es más que una persona o un grupo, quiero solucionarle los problemas a la ciudad”.

¿Cómo manejará la campaña en una ciudad tan polarizada, donde usted se asocia a la continuidad de Daniel Quintero?

“Como manejé la pandemia y la alcaldía cuando estuve encargada, en armonía con todos los sectores. Debe haber alianzas público privadas para hacer frente a las necesidades, porque la ciudad no está dividida entre los del público y los del privado. En pandemia me senté con todo el mundo y encontramos soluciones. Mi campaña va a ser de esa manera y mi forma de gobernar va a estar así. Y en relación a continuismo o no, lo que debe continuar es la incursión de los jóvenes liderando la ciudad y, sobre todo, jóvenes que venimos de barrios populares. Y que las mujeres podamos tener liderazgo y poder, porque hay brechas salariales que tratamos de romper, pero también se debe mostrar que podemos gobernar bien, sin esas cosas convencionales que pasan en la política, sino reuniendo sectores, lo técnico y el buen ejercicio de la política”.

¿Cree que le puede jugar en contra que la asocien con la imagen del alcalde?

“Yo creería que no. Esta es una campaña autónoma y se está mostrando de esa manera porque es de esa manera; que hay una construcción por primera vez de una mujer que va a dar una visión absolutamente distinta. En esa construcción lo más importante es mostrar nuestra autonomía, nuestra visión, y eso hablará por sí solo, pero no pienso que haya, en ese momento, limitantes en relación a haber pertenecido a un gabinete”.

¿Cuál va a ser su forma de jugar, ante una posible guerra sucia?

“Ataques he tenido, sobre todo durante la administración, porque era mujer, porque era enfermera, porque era joven, porque quieren decir que soy la de... Yo soy muy técnica, me gusta el ejercicio de la política, por eso no he tenido escándalos, porque no me desgasto en ese tipo de cosas, sino que estoy concentrada en las tareas. Tampoco soy la más calmada, si transgreden mi integridad o quieren mentir en relación al ejercicio de la campaña, pues tendré alguna respuesta. Pero mi objetivo no es desgastarme ni en polarizaciones ni en problemáticas de ideologías”.

¿Incluye no enfocarse en mostrar al uribismo como el enemigo?

“Creo que las personas que se desgastan en buscar enemigos, que sí los debe haber, pero que se desgastan en esa confrontación o en estar peleando, estar diciendo él es el enemigo, pierden tiempo para construir propuestas y soluciones. No está entre mis prioridades buscarme enemigos”.

¿Qué opina de la gestión de la administración Quintero?

“Como yo gestioné casi dos años y medio, mi respuesta es que lo hemos hecho muy bien. Se ha hecho una buena gestión e trámites de la pandemia, en la educación en matrículas cero y la entrega de computadores. Ha habido unos desgastes importantes desde las discusiones políticas que le quitan un poquito de tiempo a la gestión, pero en términos generales, hay una apuesta y se ha buscado siempre solucionar. Quedan algunos desafíos de una administración a la que le quitó tiempo la pandemia para cumplir sus objetivos”.

¿Cuáles comunas ha visitado en campaña?

“Que recuerde, he ido a las comunas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, a la 15 tenemos agendado ir. A los corregimientos San Antonio de Prado, San Cristóbal, Santa Elena y Altavista. Hemos tenido recorridos, reuniones o encuentros con líderes que quieren estar en el proyecto”.

¿Qué le dice la gente de sus preocupaciones y necesidades?

“Muchos desafíos en relación con el medioambiente, gran preocupación por el cuidado de las fuentes hídricas, por la manipulación y distribución de residuos sólidos. Hay una necesidad de volver a esa cultura de tacita de plata que siempre hemos tenido: he propuesto volver a hacer los convites que hacíamos antes entre la administración y la comunidad para solucionar esa problemática, pero también una inversión presupuestal en infraestructura porque hay muchos barrios, laderas y unas comunas muy vulnerables en infraestructura. También han manifestado interés en lo económico, opciones de empleo y cómo cambiar ese turismo que no nos está representando como nosotros quisiéramos. Queremos que los cerros tutelares sean una atracción, una guía, una ruta turística, y que las comunas se vuelvan ícono para los extranjeros y sea ese recorrido por la ciudad lo que genere dinamismo económico, turismo y empleo. Además, hemos encontrado preocupación por la salud mental, un aspecto muy transversal y uno de mis fuertes, muchas personas preocupadas por el consumo y las barreras para la rehabilitación, para proteger a los adultos mayores, a adultos mayores con algunos trastornos depresivos”.

¿Usted cuándo tomó la decisión de lanzarse a la Alcaldía?

“Cuando entré a la administración no tenía aspiraciones políticas. Inicié una carrera para materializar mi maestría en Salud Pública, mi pregrado en Enfermería y mi especialización en Gerencia de Servicios de Salud; entonces, quería ponerlo al servicio de la ciudadanía. Me dieron la oportunidad de ser secretaria y ahí inició mi decisión de adentrarme en el sector público. Cuando me nombran alcaldesa encargada esos 15 días, entendí la importancia de ser quien toma las decisiones, porque pude autónomamente tomar algunas decisiones y cambiar el curso de algunos movimientos presupuestales”.

¿Cuáles en particular?

“Por ejemplo, en la infraestructura de San Cristóbal, que estábamos en esa oleada invernal: ahí hice unos movimientos de algunos rubros, creo que algunos estaban relacionados con tecnología, para llevar soluciones de fondo en esas veredas y corregimientos que estaban tan vulnerables. Entonces allí es donde yo digo, si fuese yo tal vez la alcaldesa, con mi visión de enfermera y de salubrista, ¿qué otras cosas podría hacer por la ciudadanía? Y tomo la decisión de pensarme en una campaña a la Alcaldía”.

¿Cómo sería la financiación de una campaña?

“Tengo muchos amigos que me dicen: ‘vamos avanzando, te vamos ayudando’. Cuando ganemos la encuesta vamos a conocer muchos más amigos que nos van a apoyar. Es una campaña que se va a ir construyendo con los recursos humanos que tenemos y el capital de nuestros amigos”.

¿Con cuáles sectores ha tenido acercamientos para la campaña?

“Me he reunido mucho con el Centro, con venteros informales, son una prioridad para mí, creo que Medellín debe tener una apuesta fuerte de recuperar el Centro, hay procesos de seguridad y de empleo informal que los ponen en condiciones vulnerables. Me he sentado también con grupos de mujeres, hemos trabajado propuestas a profundidad, cómo repensar la Secretaría de Mujer para que aterricen esas necesidades de las mujeres, sobre todo las madres cabeza de familia. También me senté con grupos representantes de la población LGTBI y con adultos mayores, con el sector educativo y, claramente, el de salud. Y yo tengo como una transversalidad con el sector empresarial, desde la Secretaría me reunía con ellos para ver de qué manera crecíamos en la Secretaría y, ahora, en campaña también hemos hecho unos acercamientos para cómo podemos impulsar la economía”.

Si queda de precandidata, ¿cuando empezaría a recoger firmas?

Cuando gane la encuesta, el 9 o 10 de marzo, arranco inmediatamente a recoger firmas. Aquí todo puede cambiar, pero en el escenario actual hay que recoger firmas”.

¿Si no gana, aspiraría al Concejo?

“Mi interés es liderar. El Concejo tiene unas dinámicas que respeto y admiro, pero que no comparto, sobre todo porque, o al menos lo que alcancé a ver en esta administración, no van a lo constructivo, sino a lo destructivo. Uno tiene que dejar las ideologías a un lado para construir por la ciudad. El Concejo es algo muy valioso, pero hay situaciones que veo que se van más a la destrucción que a la construcción, y no me gusta ese tipo de ejercicio político”.