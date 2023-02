“Mi candidatura nace primero en un anhelo de vida y de un sueño que he tenido desde que ingresé al ejercicio político y segundo por el liderazgo que he asumido desde la oposición a la alcaldía de Daniel Quintero. Siento, además, una gran conexión con la ciudadanía en las calles, en las redes sociales. Desde allí empezaron de manera genuina a solicitarme que considerara la posibilidad de presentar mi nombre a la Alcaldía de Medellín, entonces, después de consultarlo en el Partido, tome la decisión de hacerlo”.

¿Y si no se lanza?

“Aquí está Sebastián López, que se ha preparado durante toda su vida, que tiene unas propuestas claras, que tiene el carácter y la contundencia para liderar la recuperación de Medellín y poder sacar a Medellín de la pobreza, ayudarles a esas 400.000 personas que están aguantando hambre y que no ven en esta alcaldía el apoyo necesario”.

Hay mucho ruido alrededor de tantos precandidatos y varias aspiraciones se sabe que no van a llegar a concretarse...

“A mí me alegra que estén saliendo nuevos liderazgos en Medellín. La ciudad está viviendo un relevo generacional en la política y el hecho de que alguna persona considere que tiene las capacidades para liderar la ciudad es positivo”.

¿Cómo va a enfrentar esta campaña en medio de tanta polarización, con un Gobierno al que usted le ha hecho tanta oposición y que seguramente va a enfilar baterías contra quienes lo han criticado?

“En Medellín no hay punto medio. Aquí va a haber una defensa de la ciudad, de la recuperación de las instituciones para poder, a través de ellas, recuperar el sendero de la calidad de vida y el desarrollo que fue expulsando por el odio que han generado desde la alcaldía y por toda la corrupción que se ha denunciado alrededor de ellos. Y del otro lado van a estar, lo que he denominado, el cartel del marrano y del sancocho, la forma en la que a Medellín no le gusta ser gerenciada, con odio, en la cual los sectores vivos de la ciudad, que tanto han aportado al desarrollo, son atacados. Hoy se están enfrentando esos dos modelos. No hay punto medio”.