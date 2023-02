En un auditorio del San Fernando Plaza, el exconcejal del Centro Democrático, Albert Corredor, hizo el primer anuncio público de su precandidatura a la Alcaldía de Medellín. Fue el pasado lunes, desde las 4:00 de la tarde, ante cerca de 170 asistentes de instituciones educativas, en un acto privado de casi dos horas, al que no invitaron medios de comunicación y sobre el que el precandidato no publicó en redes.

También han denunciado cierta presión para asistir a plantones en su favor y sumarse a su defensa con la etiqueta #YoCreoEnAlexandra.

“Les voy a decir algo: creo que es momento de que rodeemos a la señora secretaria de Educación”, dijo Corredor en medio de aplausos. “Creo que hoy, justo en este momento, están en eso y me voy a medir pa no cagarla”, siguió. Entonces, una de las personas de su equipo logístico gritó ante todo el auditorio: “Cáguela que nosotros lo limpiamos”.

Él señaló que cree que las denuncias contra Agudelo tienen que ver con la cercanía que existe entre ambos, y les pidió a los asistente su apoyo si en algún momento él se encuentra en una situación similar: “Doy fe porque yo conozco a Alexa hace mucho tiempo. Incluso, trabajamos juntos en algún momento. Yo creo que por eso también deben cobrar tanto lo que le están cobrando hoy, y lo que se viene probablemente en mi caso particular. Ahora también les digo: sé en lo que me estoy metiendo y no me voy a amedrentar. Por eso, necesito respaldo también de ustedes. Es momento de rodear a Alexa”.

Por lo pronto, dentro de la Secretaría crecen la indignación y el desespero porque la carrera electoral apenas comienza. El próximo evento convocado es hoy, en el hotel El Dorado, que denominaron “la primera convención de jóvenes”.

Mientras tanto, muchos se preguntan: ¿la Secretaría de Educación paga con recursos públicos a contratistas que están de lleno en la campaña de Corredor? ¿Afectará de alguna manera la atención a los niños y niñas la presión a psicólogos para recogerle firmas? ¿Todos los rectores, coordinadores y docentes van a los eventos de forma genuina o están coaccionados por sus “jefes”?