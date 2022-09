El voto que está en duda y definirá todo será, paradójicamente, el de Sebastián López, el concejal del Centro Democrático, el partido opositor al alcalde Daniel Quintero. Si López vota sí, el proyecto va directo al segundo debate en plenaria, pero si vota no habrá empate a tres, lo que significa el hundimiento del proyecto.

La suerte de la iniciativa, con la que EPM espera recibir entre $2,3 y $2,8 billones, parecía enrutada porque desde el pasado 29 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, instó a su partido a votar positiva la venta, siempre y cuando se cumplieran varias condiciones. Entre ellas, pedía que el dinero obtenido se destinara, en su totalidad, a un proyecto de inversión estratégica que haga parte de los activos de EPM. Hubo acuerdo y el camino de la venta se despejó.

Por eso llamó la atención el artículo sexto del proyecto de acuerdo que radicó la Alcaldía el 19 de septiembre en el que contrariaba el pedido del Centro Democrático y decía que la plata de la venta se incorporaría al presupuesto de EPM, se destinaría al cumplimiento de su plan de inversiones y a “cancelar parcial o totalmente el servicio de deuda”.

Y más desconfianza se produjo el lunes cuando al término del consejo de gobierno, la Alcaldía envió un comunicado en el que dijo que esperaban una votación favorable, “pensando en que, a futuro, se puedan invertir los recursos en proyectos como intervención de quebradas, mejoramiento de la malla vial y alimentación de primera infancia”.

Una fuente del Concejo nos dijo que el boletín enrareció el ambiente porque algunos lo tomaron como una provocación del alcalde y, cuando todo estaba cantado, la situación se volvió a poner turbia. “En estos momentos se requiere madurez política, dejar afuera egos y peleas políticas. Por eso no cayó muy bien el boletín, ni siquiera en la coalición”, añadió la fuente.

La integrante de la coalición, Aura Marleny Arcila, dijo que la ponencia para el debate de hoy eliminó el artículo de la discordia y opinó que la información del boletín “parece que fue un error de comunicaciones’’, por lo que espera que el proyecto pase hoy con un 4-2 en la votación. “Debe pasar, el expresidente Uribe manifestó su apoyo al proyecto, se aceptaron todas las condiciones y no se cambió ni una coma. Espero que el CD cumpla su palabra”, dijo.

Sebastián López, el que definirá la balanza, no piensa lo mismo del boletín que enturbió las aguas. Aseguró que el comunicado muestra “las reales intenciones que el alcalde tiene con el dinero. Fue un golpe a la confianza”. Dijo que hoy antes del debate su partido tomará posición, aunque anticipó que “si no logramos blindar los recursos, no acompañaremos el proyecto”.