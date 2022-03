En la Industria Licorera de Caldas (ILC) el hoy congresista Mario Castaño es prácticamente una leyenda porque hace 13 años la asamblea en pleno del sindicato Sintrabecólicas le dio un “golpe de estado” y lo declaró persona no grata. La decisión fue apoyada por las mayorías que consideraron que su líder los había vendido.

Un compañero suyo de aquella época le contó a EL COLOMBIANO que Castaño había entrado como jefe de presupuesto, un cargo medio del equipo directivo; se afilió al sindicato y quedó como presidente de la agremiación en 2008. Ese año la empresa planeaba una reestructuración que era mirada con recelo por los trabajadores, aunque aparentemente no involucraba despidos.

De acuerdo con la fuente, pasando por encima del resto de sus compañeros de la junta de la agremiación, una noche, Castaño se reunió con el estaff de la licorera y al día siguiente amanecieron con una reestructuración a la medida de intereses políticos y no de la estabilidad de la empresa.

“No salió gente pero sí obviaron hacer concursos que estaban en la Convención, y en cambio ellos hicieron nombramientos a dedo. Él (Castaño) ascendió a algunas personas que eran de su entorno, les mejoró el sueldo y pasaron de una planta vertical a una planta plana”.

El episodio mencionado ocurrió en agosto de 2008 y en septiembre se citó a la cumbre sindical a la cual él no asistió. Allí hubo arengas en su contra y al final se decidió no solo revocarle el cargo de presidente de la seccional de Sintrabecólicas sino declararlo persona no grata.

Castaño había entrado a la ILC antes que el entonces gerente, Carlos Arturo Fehó, pero muy pronto se habría vuelto su aliado incondicional. La “jugadita” contra el resto del sindicato y la represalia que soportó por ella le habría granjeado el beneficio de un ascenso a gerente financiero entre 2008-2009.

De ahí salió de la empresa y se disparó en la vida política hasta que se convirtió en el cacique liberal del departamento de Caldas. Así ha conseguido llegar como congresista a la Cámara de Representantes (2014-2018) y al Senado (2018-2022). Además, de él se dice que pone y quita alcaldes y gobernadores en su zona de influencia principal, que es el Eje Cafetero.

Los dos hijos de Castaño, Manuel Felipe (26 años) y Juan David (22 años), ya también hacen sus primeros pinitos en el mundo político y público. Su hijo mayor, quien es administrador de empresas y mercadólogo, se presenta en Linkedin como asesor de la Federación Nacional de Departamentos, en Bogotá. Y del menor figuran fotos en redes sociales actuando como líder en reuniones políticas relacionadas con el Partido Liberal en Manizales.